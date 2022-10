En nuestra vida, nos veremos obligados a tender la ropa en casa. Una situación que se da cuando quizás la casa no tiene balcones o terrazas. O cuando los tenemos pero por razones de decoro no podemos usarlos en el edificio de apartamentos. Otras veces, simplemente por la persistencia del mal tiempo, no podemos tender la ropa al aire libre y es inevitable hacerlo dentro.

Reconozcámoslo, mantener un tendedero dentro de la casa y en el camino durante varios días no es ciertamente lo mejor. Sobre todo en una casa de pocos metros cuadrados. Afortunadamente, hay algunas soluciones que ocupan poco espacio. Para no tener problemas de desorden, debemos considerar otros modelos de tendederos además de los habituales horizontales y plegables. El más eficaz y especialmente discreto es el tendedero retráctil. Hay diferentes tipos, como los horizontales de pared. Será posible sacar las cuerdas para colgar la ropa en ellas cuando sea necesario y luego doblarlas escondiéndolas. También hay modelos de techo retráctil que se abren sólo cuando es necesario. Lo mejor es colocarlos en el baño, encima del plato de ducha o sobre la bañera, por dos razones. Una de ellas es evitar que los paños que gotean mojen el suelo. La segunda es que, gracias al vapor producido, podíamos secar la ropa rápidamente en casa sin necesidad de una secadora incluso en invierno. El aparato de Lidl secar la ropa en otoño dentro de casa y no preocuparnos por la humedad Otras alternativas son la torre o el tendedero de paraguas. Aunque son más voluminosas, ofrecen más espacio para colgar sábanas, cortinas, ropa sucia y ropa. Las de torre tienen varias rejillas de alambres desarrolladas verticalmente y a menudo también están equipadas con una bandeja de goteo. Las de paraguas también se desarrollan en vertical y, por tanto, ocupan espacio por encima y no en el suelo. No menos eficaz es un perchero equipado con perchas para poder colgar perfectamente las camisas y la ropa y no plancharlas después. Hay que añadir que estas soluciones permitirán luego colgar la ropa sin pinzas y así dejar marcas, lo que nos evitará tener que usar la plancha. Secar la ropa en casa sin que huela Es bien sabido que para que no huela después del lavado, la ropa debe secarse al aire libre. Sin embargo, también podemos evitar los malos olores en el interior adoptando soluciones para colgar y secar la ropa y algunos trucos. Además del vapor ya mencionado, podemos utilizar un tendedero para radiadores o colocarlo cerca del radiador. Una buena alternativa también será colgarlas en el calentador de toallas del baño. Siempre colgamos la ropa mojada cerca de una ventana abierta, para que circule el aire. Esto también será una forma de evitar la condensación y prevenir la formación de moho en las paredes. Para proteger la casa del moho, también será útil colocar un deshumidificador en la casa, que además secará la ropa más rápidamente. Cómo secar la ropa en invierno dentro de casa para no preocuparnos por la humedad También es eficaz el uso de un tendedero eléctrico, que hará que la ropa se seque y evitará la humedad. Por supuesto, también es válido el uso de una secadora eléctrica. En una casa pequeña con poco espacio disponible, podemos considerar una portátil. Los hay realmente pequeños, casi en forma de cubo, o más grandes con ruedas. Estos últimos son principalmente verticales y pueden tener forma de bola o de armario. Sólo tenemos que colgar la ropa en él y no se arrugará ni se estropeará. A continuación, podemos perfumar la ropa en la secadora con suavizante como alternativa a las sábanas y las bolas.