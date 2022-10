La privacidad es uno de los objetivos principales por los que se busca cubrir ventanas y otras zonas con vistas al exterior. Cuando se compra un artículo que tenga esto como finalidad se tienen en cuenta varias cuestiones: transparencia, luminosidad, color, tamaño, comodidad, etc. Precisamente las cortinas son una de las opciones favoritas y más clásicas de los clientes para conseguirlo.

Al igual que otros elementos de la casa que pasan desapercibidos normalmente en las tareas de limpieza, de vez en cuando es recomendable tenerlos en cuenta. Cuanto más a menudo les dediques a estos grandes olvidados, menos trabajo tendrás para la siguiente. Las cortinas forman parte de este grupo de elementos que, aunque cumplan una función muy importante, no suelen tener la suficiente atención en las tareas. Por eso, de vez en cuando es importante dedicar un rato para quitarlas, lavarlas y devolverlas a su sitio original, más de cara al invierno, ya que ayudan a frenar las brisas que se cuelan a través de la ventana.

Pero su importancia no reside únicamente en su limpieza. Colocarlas de una forma determinada u otra puede ayudar a generar un ambiente más atractivo para la vista. Así lo ha compartido una usuaria de Tik Tok, que advierte de la importancia en no escatimar con el tamaño de los paneles de tela. Por eso, es importante hacerse con varios paneles en lugar de uno, ya que las hondas dotarán a las ventanas de mayor presentación. Una cortina estirada al completo no es atractiva para la vista ya que, entre otros motivos, las arrugas son más evidentes. Para conseguir este efecto, la usuaria recomienda medir la longitud de cada panel y multiplicar por dos o por tres cada uno.

