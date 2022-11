A menudo puede ocurrir que necesitemos imprimir uno o varios documentos de una sentada y no queremos perderlos. Si no cuentas con una impresora en casa con la que solucionar estos problemas temporales, lo más útil es acudir a una copistería donde, por poco dinero, puedas sacar las copias que necesites. Sin embargo, puede ocurrir que, cuando son muchas páginas, pierdas el orden o alguna de por medio. Para no dejar ninguna hoja por el camino lo más útil es encuadernar el taco una vez lo hayas impreso. Sin embargo, esto suele acrecentar los costes finales. Una solución fácil puede ser añadir una grapa, aunque no a todo el mundo le gusta porque daña los documentos.

Hay quienes optan por usar un portafolios o un clip, pero estos artículos no servirán de mucho una vez desordenes las páginas. Es por eso que existen otros métodos que sí harán que tus hojas queden en orden sin necesidad de gastar más dinero de la cuenta. Para ello, tan solo necesitarás los documentos en cuestión, un portafolio, una máquina para hacer agujeros y unos encuadernadores. Lo primero que habrá que hacer será recortar la funda transparente y eliminar el margen en el que se insertan las anillas. Después, introduce el taco de folios en su interior y, cuando lo tengas centrado, recorta por debajo la parte que queda inferior que está cerrada. Una vez quede todo centrado, haz los agujeros lo más en el centro posible para introducir los encuadernadores. #apuntes #encuadernacion #opositora #oposiciones #estudiante #organizacion ♬ sonido original - Helena❣️ @opositaconh Os comparto esta idea que me ayuda mucho a no tener los apuntes grapados de mala manera y ahorrarme un dinerito en encuadernaciones. 🥰🫶🏼 #oposicion Adorna tus libros con este marcapáginas Aunque normalmente estemos acostumbrados a marcadores de cartulina, planos, que no abultan de más a la hora de cargarlos y sobresalen un mínimo para no dañarse, surgen modelos más divertidos. Es el caso de este último, que se ha hecho viral en las redes sociales por su tamaño y su forma. Este marcador con forma de brote Suck UK está disponible en Amazon por 13 euros. El paquete incluye tres marcadores de silicona que, además, ayudarán a mantener el libro abierto si se coloca entre los pliegues. Por 4,59 euros hay otra opción igual de la marca Molain. En este caso contiene seis marcadores de silicona. Su tamaño es de 4,5 cm y su color llamará fácilmente la atención de los lectores.