Los baños son una parte fundamental de la limpieza. Para mantener un entorno agradable, sin olores y a disposición del uso en cualquier momento, es necesario dedicarle unos minutos semanalmente. Sin embargo, hay condiciones que no dependen tanto del uso y la limpieza. A veces, los olores son inevitables, bien por una tubería en mal estado, bien por la ausencia de una ventana que permita ventilar el cuarto.

Por eso, surgen multitud de trucos con la intención de ahorrarse dinero en productos específicos. Al igual que los hay para dejar brillantes toda clase de superficie, existen para dejar un aroma fresco. Sin embargo, hay pequeños problemas que no dependen de la distribución del espacio, sino de otras cuestiones que no se pueden controlar. La condensación del agua que provoca que los cristales se empañen después de una ducha reconfortante puede llegar a resultar molesto si después tienes prisa a la hora de prepararte. Pasar la mano por el cristal o una toalla no devolverá la transparencia plena al cristal, pero sí que existen algunos trucos para ganar tiempo, además de la ventilación del cuarto de baño.

Es importante, antes de nada, mantener el espejo limpio, ya que suele ensuciarse con mayor facilidad cuando se empaña. Por eso, lo mejor para limpiarlos es, en primer lugar, pasar un paño de microfibra que elimine las manchas más superficiales. Para los espejos pequeños, puedes pasar posteriormente un paño con alcohol y después de nuevo uno de microfibra. Para los de mayor tamaño, sin embargo, puedes usar agua caliente y jabón.

Existen varios trucos para intentar evitar que el cristal se empañe. Aquí van algunos de ellos: