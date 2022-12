Los productos de limpieza, de forma general, no son nada económicos. Y no solo eso, los productos de limpieza universales no suelen cumplir su cometido, lo que nos obliga a comprar productos mucho más específicos, lo que supone un desembolso económico extra. Y es que en estos tiempos en los que cada día la vida está más cara y nos cuesta cada vez más llegar a fin de mes hay que tener en cuenta hasta el último céntimo.

Sin embargo, aunque seamos ahorradores por naturaleza, siempre acabamos comprando ese producto de limpieza que nos encanta porque arrastra la suciedad como nadie, a pesar de que su coste no es para todos los bolsillos. Pero, ¿y si pudiera crear mi propio producto de limpieza con las cosas que tengo por casa? A priori, todo el mundo podría pensar que eso es imposible, que habrá que acabar comprando algún ingrediente extra para crear este milagroso producto limpiador. Pues no, hay una mezcla secreta que solo conocen los expertos en limpieza y que, a la vez, es de lo más simple que hay. Se trata de mezclar dos elementos muy habituales en las cocinas como son el bicarbonato de sodio y el vinagre. Su mezcla consigue resultados de limpieza igual de efectivos que otros productos que encontramos en el supermercado. La ventaja no es solo la económica, que es muy importante, sino también medioambiental, ya que no recurrimos a los químicos que son tan nocivos para el medio ambiente. Manchas difíciles Por eso, no debemos dudar utilizarlos a intentar de limpiar las difíciles manchas de la alfombra. Y es que esta mezcla penetra con facilidad en los tejidos y consigue que se elimine la ansiada mancha. La mezcla limpiadora de alfombras se consigue con veinte gramos de bicarbonato y 125 mililítros de vinagre blanco. ¿Y sabías que también puedes utilizar la mezcla para blanquear la ropa? En este caso, añadiremos un poco más de bicarbonato a la mezcla, treinta gramos, dejando la misma cantidad de vinagre que en la anterior fórmula. Te aseguro que la ropa quedará más blanca que nunca. La desinfección también es otra de las propiedades que tiene esta mezcla, ayudando a remover los restos de jabón, moho y otros residuos que se acumulan en el baño. Aquí la fórmula vuelve a cambiar, 20 gramos de bicarbonato, 62 mililítros de vinagre y medio litro de agua a mayores que servirá para que todo salga a la perfección.