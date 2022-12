El orden es un factor muy importante para mantener un entorno relajado y que invite a descansar. Un armario bien colocado, aunque esta no esté a la vista, no solo ayuda a que la ropa se mantenga lisa, sino que ahorrará tiempo a la hora de buscar la ropa del día. Por eso, existen diversidad de trucos para fomentar esta tarea y hacerla más fácil. Muchos de ellos pasan por incluir nuevos artículos que contribuyan al almacenaje y con un precio asequible.

Sin embargo, en este caso no será necesario que inviertas dinero en muebles ni en ninguna otra solución. En algunas ocasiones la solución pasa por sacar toda la ropa de su lugar y reorganizarla para generar una sensación de espacio, limpieza y orden. Durante este proceso es muy importante también que pongas atención en otro elemento: la ropa que utilizas y la que no. Quizás haya prendas que ya ni recuerdes que tenías guardadas y ya no encajen con tu estilo. Por eso, deshazte de ellas donándolas, vendiéndolas de segunda mano o reciclándolas. Es un primer paso para ganar espacio y dejar lugar a otras prendas que vayas adquirir de ahora en adelante.

En las redes es muy habitual encontrarse con trucos que ganan gran popularidad y rápidamente se hacen virales. Ocurre tanto con consejos de limpieza como de orden, donde la recomendación de usar artículos disponibles que haya por casa es muy habitual. En este caso, tiene que ver con la organización de los pantalones. Por ello, para ganar espacio deberás utilizar un elemento muy común en el cuarto de baño: unas piezas de gancho para la cortina de la ducha. Para utilizarlos, tan solo deberás colgar el pantalón doblado por la mitad y ordenarlos en la barra sin necesidad de abultarlos uno encima del otro. De esta forma, podrás ahorrar espacio y evitar que las prendas se arruguen con tanta facilidad.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.

Además, los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho, en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil.