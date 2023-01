Los tejidos rígidos y ásperos son un inconveniente frecuente con el que casi todos tenemos que lidiar en algún momento. Suele ocurrir con toallas, albornoces, ropa de cama o tejidos más gruesos, pero también puede afectar a prendas como jerseys y suéteres. La solución parece obvia: añadir un poco de suavizante a la colada. Pero, por desgracia, el suavizante en la lavadora no suele ser suficiente. De hecho, el exceso de suavizante es una de las principales causas de que la ropa quede maloliente y tiesa, ya que se acumula en las fibras, atrapando partículas de suciedad y grasa. Exactamente lo contrario de lo que queremos.

Entonces, ¿cómo conseguimos que nuestra ropa vuelva a estar suave? La técnica correcta implica no sólo el lavado, sino también y sobre todo el secado.

El secado marca la diferencia

Empecemos por el final: ¿cómo secar una prenda después de lavarla para evitar que quede demasiado rígida? Con tejidos con este problema, lo ideal sería secarlos a máquina. Así que si tenemos secadora, al menos utilicémosla para las toallas, albornoces y jerséis que tienden a ponerse tiesos. De hecho, la acción mecánica dentro del tambor permite que las fibras permanezcan blandas y no se endurezcan. Pero, ¿qué hacer si no tenemos secadora? Empezamos sacudiendo bien las prendas antes de colgarlas. Después intentamos colocarlos en un lugar ventilado, donde la acción del viento pueda mover las fibras y evitar que se sequen y se pongan rígidas. Si tendemos en interiores o si no hay viento, debemos acordarnos de vez en cuando de sacudir la colada mientras se seca. Nuestra ropa se sentirá inmediatamente más suave.

Otro consejo muy importante para evitar el problema de la rigidez de los tejidos es programar un ciclo de aclarado en la lavadora antes de tender la ropa. El aclarado ayudará a eliminar los restos de detergente y evitará que las fibras se endurezcan. Un truco utilizado antiguamente para suavizar los tejidos consiste en añadir medio vaso de vinagre blanco al agua utilizada para aclarar la ropa. Podemos poner el vinagre directamente en el tambor de la lavadora antes de iniciar el ciclo de aclarado o, para las prendas más rígidas, dejarlas en remojo en la solución de vinagre y agua antes de aclararlas, escurrirlas, sacudirlas y tenderlas.

Hemos visto cómo hacer que un jersey endurecido vuelva a estar suave, pero a menudo subestimamos un aspecto muy importante a la hora de lavar la ropa: el de la temperatura. Muchos estamos acostumbrados a lavar siempre a baja temperatura o en frío. En la mayoría de los casos, basta con temperaturas bajas, pero no olvidemos que el detergente puede no disolverse bien si el agua no está suficientemente caliente. El exceso de detergente se deposita en las fibras, volviéndolas rígidas. Esto puede ocurrir especialmente si utilizamos detergente en polvo. Por ello, si nuestra ropa no es especialmente delicada, podemos programar el lavado a temperaturas más altas. Limpiaremos mejor las prendas, que estarán más suaves, y ayudaremos a mantener la lavadora en buen estado.