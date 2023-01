Se tarda mucho en planchar sábanas o camisas. También es muy tedioso. No es sorprendente que pocas personas busquen alternativas para evitar el uso de la plancha. Afortunadamente, si sigues los consejos que vamos a darte, podrás utilizarlo mucho menos de lo habitual.

¿Cómo dar a tus sábanas o camisas un aspecto igual de ordenado? ¡Sencillo! Utiliza este ingenioso truco para evitar planchar sábanas y camisas.

En primer lugar, sepa que simplemente requiere el uso de una simple mezcla de agua y suavizante.

Lava las sábanas y sécalas como siempre. A continuación, colócalos sobre la cama y vierte la mezcla de agua y suavizante en un pulverizador. Pulveriza un poco sobre las sábanas o camisas que no quieras planchar y espárcelo.

Aquí, el tejido se ablandará sin mojarse en exceso. Además, ya no mostrará ni la sombra de una arruga. Será un juego de niños y ahorrará un tiempo precioso.

Aunque existen trucos de la abuela para tener la ropa seca en cuestión de minutos, cada vez son más las personas que adquieren una secadora mucho más cómoda. Si tienes uno en casa, averigua si tiene función antiarrugas. En ese caso, sólo tienes que encenderlo y no tendrás que planchar la ropa o las sábanas que metas dentro.

Si no, prueba un sencillo truco que se ha hecho viral en Internet. Coge tres cubitos de hielo y mételos en la secadora junto con la ropa. A continuación, ejecute un ciclo de secado durante 10-15 minutos. Al final obtendrá ropa sin arrugas, como recién planchada.

Si no tienes cubitos de hielo y no quieres perder tiempo preparándolos, utiliza en su lugar una toalla húmeda y pon en marcha un programa de unos 5 minutos. De este modo, puede evitar utilizar la plancha cuando realmente no le apetezca planchar.

En cuanto a las sábanas, también recomendamos doblarlas correctamente después de lavarlas. Esta es otra forma de evitar el uso de la plancha.