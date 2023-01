El orden es algo fundamental a lo que muchas personas restan importancia. Pero lo cierto es que mantener una espacio ordenado en tu vida diaria, ya sea en tu hogar o lugar de trabajo, es sinónimo de tranquilidad y felicidad.

Aunque para saber cómo mantener las cosas perfectas en el tiempo hay que seguir una serie de pautas.

Marie Kondo es una experta en el tema y se ha hecho famosa en todo el mundo gracias a su libro, 'La magia del orden. Herramientas para ordenar tu casa€ ¡y tu vida!'. La japonesa se ha convertido en toda una gurú del tema enseñando al mundo que el orden comienza por la eliminación del exceso de cosas en nuestra vida. Porque según Kondo, es esa manía de almacenarlo todo la que provoca un exceso de cosas en cada hogar u oficina. Según ella, hay que saber desprenderse de los objetos y la ropa. Todo un reto que a muchos supone ansiedad y que a través de su método se podrá hacer realidad.

Ordenar y desechar

Y es que, Kondo da una serie de pautas con las que mantener el orden, sobre todo en el armario, a través de su método Konmari. Para la especialista, mantener todas las prendas en posición vertical es esencial para que todo sea más fácil de ver e identificar.

Aunque lo más importante en el método de la japonesa es saber ordenar y desechar todas aquellas cosas que no se utilizan. Según ella, lo esencial es quedarse con lo que se usa, sienta bien y hace feliz. Porque las personas tenemos mucha manía de guardar por miedo a que en algún momento se vaya a utilizar. "Si no lo vas a usar déjalo ir con gratitud", concreta.

Por otro lado, la separación de la ropa por temporadas no es necesaria para la especialista. Lo mejor es tenerlo todo a mano y dejar de lado lo que sabemos que el próximo verano no nos va a servir. Según ella, "cuando acabes de escoger toda la ropa deberías quedarte con un tercio de lo que tenías".

Menos ropa colgada

La ropa colgada ocupa mucho más lugar que la que está doblada y es más incómoda de ver y seleccionar cuando nos vamos a vestir. Kondo apuesta por doblar todo lo que se pueda para tenerlo a la vista y simplemente tener colgado lo que requiere, como las camisas o las chaquetas.

Las camisetas, lo mejor es que estén dobladas con el método vertical de la profesional y siempre las más claras delante, para que se vean mejor.

Sin embargo, la especialista parece que se ha dado por vencida de sus propias prácticas. "Hasta ahora, era una organizadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento", explica. "Me he dado por vencido en eso en el buen sentido. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar pasar tiempo con mis hijos en casa", explicaba en un seminario.