Las ventas de freidoras de aire están disparadas, hasta el punto de representar el 80% de las ventas de este tipo de aparatos. ¿Motivos? El principal, su facilidad de uso y limpieza frente a una freidora de aceite. Pero también la posibilidad de elaborar platos más saludables, con un menor contenido de grasa. Es más, aunque su precio medio es ligeramente superior al de una freidora convencional, terminan saliendo bastante más baratas gracias al menor consumo de aceite y electricidad, tal y como apunta un análisis de 21 modelos realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado en Compra Maestra de enero.

El caso es que no hace falta gastarse mucho dinero en una de estas freidoras. Es cierto que hay modelos que cuestan hasta 250 euros, sin embargo, es posible encontrarlos con una buena relación calidad precio por menos de 60 euros, como los dos destacados por OCU:

JATA Jefr1221. Precio: entre 47 y 98 euros (34% de descuento en Amazon). Pros: Consigue resultados buenos en las pruebas de rendimiento en la mayoría de los alimentos y tiene un consumo de energía muy reducido. Es un modelo que pesa menos de 3 kilos. Contras: No viene con libro de recetas ni programas automáticos. Solo puede freír 367 gramos de alimento en una sola tanda. No es un modelo especialmente fácil de limpiar. Esta freidora la puedes adquirir en Carrefour

UFESA Duet: Precio: entre 50 y 70 euros. Pros: Este modelo ligero, con un peso inferior a los 3 kilos, obtuvo resultados buenos en las pruebas de rendimiento. Consume poca energía y tiene una óptima relación calidad-precio. Contras: No tiene libro de recetas.

Teniendo en cuenta el actual precio de la electricidad, la freidora de aire supone un ahorro de 1,40 euros/mes en la factura de la luz si se compara con la freidora de aceite convencional o 2,34 euros al mes si lo comparamos con la placa de inducción, en caso de que se use la sartén para freír. Sin embargo, el ahorro más significativo se observa en el reducido gasto de aceite que hace la freidora de aire, frente a la convencional.

En cualquier caso, OCU recuerda que, dependiendo del tipo de alimento, el resultado final puede variar: en general, estos aparatos funcionan mejor con alimentos pre fritos que ya contienen algo de aceite, que con los alimentos crudos. Además, siempre es recomendable añadir, al menos, una cucharada de aceite para conseguir un mejor sabor y textura de los alimentos.

Aprovecha al máximo tu freidora de aire con esta receta de donuts

Si eres de los que se han comprado una freidora de aire, probablemente te interese reducir el consumo de aceite diario en tu dieta. Aunque el aceite de oliva no sea considerado malo, no debemos abusar de él. Una freidora de aire puede ayudarte a preparar recetas deliciosas y que, aunque no sean saludables como las berlinas, son más ligeras y limpias al contener menos grasa.

Esta receta es muy similar a la de los donuts normales, pero con el toque de la freidora quedarán deliciosos, esponjosos y menos grasientos. Como materiales, necesitarás un rodillo y un molde circular para cortar los donuts, aunque puedes darles cualquier otra forma.

Ingredientes para la masa

140 gramos de leche tibia

1 cucharadita de vinagre

15 gramos de levadura fresca

65 gramos de azúcar

50 gramos de aceite de girasol

1 huevo + 1 yema

5 gramos de extracto de vainilla

320 gramos de harina de fuerza

pizca de sal

Ingredientes para el glaseado

200 gramos de azúcar glass

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de esencia de vainilla

Colorante (opcional)

Preparación:

En primer lugar, mezcla la leche y el vinagre y déjalo reposar cinco minutos. Después, mezcla el resto de ingredientes. Si no puedes moldear la masa, echa más harina, pero cuánta menos eches más esponjosos quedarán. Tras esto, unifica toda la masa en una bola y déjala reposar durante una hora; verás que dobla su volumen.

Cuando haya pasado esa hora, estírala hasta que su grosor sea como el de un dedo. Con el molde circular corta los donuts y déjalos reposar otros 30 minutos. Pon a precalentar la freidora 4 minutos a 180º. Si no tiene opción de precalentar, puedes usarla algunos minutos a la misma temperatura.

Una vez hayas hecho todo lo anterior, mételos en la freidora y echa un poco de aceite sobre ellos (si lo tienes en spray, mucho mejor). Cuando estén hechos, sácalos y déjalos enfriar en una rejilla.

Por último, prepara el glaseado: Mezcla el azúcar, el agua, la vainilla y el colorante y baña los donuts con la mezcla.