Los amantes de las plantas y la decoración vegetal han encontrado un aliado imprescindible en un tipo de planta que más bien se vinculaba al exterior, a las zonas boscosas y húmedas. Muy frecuente, por ejemplo, en los parajes del norte de España. Una planta con mucha historia y, sorprendentemente, con muy buenas propiedades: los helechos.

Quizás no se te haya ocurrido por ahora recurrir a los helechos para decorar tu salón o tu hogar. Jamás pensaste que una planta tan silvestre, que suele crecer allá donde el campo no se cuida y crece libre, pueda servirte para tu propósito de decorar tu casa de la mejor manera posible. Pero, si aún no te has planteado esta opción, es el momento.

Los helechos, una planta fundamental

Los helechos son un grupo diverso de plantas sin semillas que se encuentran en todo el mundo. Se caracterizan por sus hojas largas y delgadas llamadas frondes, que tienen un aspecto verde y brillante. A diferencia de las plantas con flores, los helechos no tienen flores ni frutos. En cambio, producen esporangios en los extremos de sus frondes, que contienen esporas que se dispersan para reproducirse.

Los helechos son plantas vasculares, lo que significa que tienen un sistema de conductos que les permite transportar agua y nutrientes a través de sus tejidos. Esto les permite crecer en una variedad de entornos, desde los trópicos hasta las regiones frías. Algunos helechos son terrestres, mientras que otros crecen en agua o en árboles.

Los helechos tienen un papel importante en los ecosistemas, ya que proporcionan refugio y alimento a muchos animales. Además, son importantes para la conservación de la biodiversidad, ya que a menudo son los primeros colonizadores de áreas degradadas o recién formadas.

A pesar de su importancia, los helechos son a menudo mal comprendidos o subestimados. Sin embargo, su estudio es fundamental para entender la evolución de las plantas y la forma en que interactúan con su entorno. Con el tiempo, esperamos aprender mucho más sobre estas fascinantes plantas y su papel en el mundo natural.

¿Por qué debo tener helechos dentro de casa?

¿Por qué deberías plantar helechos y tenerlos en el interior de tu casa? Hay varios motivos. Para muchos su estética es perfecta, y son un gran y atractivo recurso decorativo. Hay incluso quienes creen que emiten energía positiva y dan alegría al hogar.

Pero hay más: son unos útiles reguladores de temperatura. En jornadas en las que aprieta el calor o el ambiente está cargado, los helechos son una solución magnífica y, a la par, decorativa. Estas plantas logran atrapar el calor y refrescar el ambiente. Por eso cada vez más gente opta por ellos a la hora de diseñar la decoración floral y vegetal de su salón u otra estancia. ¡Decoran bien y refrescan mejor!