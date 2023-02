Las vacaciones de Navidad han quedado atrás y hay que limpiar la casa. Una de las tareas de limpieza más difíciles es la de los muebles de madera. Especialmente si están sucios de aceite y grasa. Afortunadamente, existen productos totalmente naturales y trucos ingeniosos que pueden echarnos una mano. Aquí están los mejores.

Las vacaciones de Navidad han terminado oficialmente y ha llegado la temida época de la limpieza. Si hemos comido y cenado en casa, probablemente estemos lidiando con manchas de todo tipo y tamaño. Una de las peores y más persistentes son las manchas de grasa en nuestra preciosa y delicada madera. Pero no tema. Estamos a punto de descubrir cómo decir adiós a las manchas de aceite y grasa en los muebles de madera. Para ello, utilizaremos 3 productos naturales que seguro que ya tenemos en casa.

Limpieza de la madera con talco y hierro

Los muebles de madera son sin duda uno de los más elegantes. Y al mismo tiempo es una de las más complicadas de limpiar y mantener "vivas". Lo mismo puede decirse de los suelos, los marcos y los muebles en general. Afortunadamente, existen algunos trucos ingeniosos y productos realmente fenomenales contra las frecuentes y persistentes manchas de aceite y grasa. Uno de los mejores son los insospechados polvos de talco. Si la mancha es reciente, la secamos con un paño suave y absorbente. A continuación, aplica polvos de talco y una toalla de papel sobre ella. Una pasada con la plancha, no demasiado caliente, sobre la toallita y la mancha desaparecerá.

El té verde no es sólo una bebida con propiedades extraordinarias. También es un producto de limpieza extraordinario. El mérito es del ácido tánico que contiene, que es el mismo que podemos encontrar en las fibras de madera. Si tenemos una mancha de grasa en un mueble, probamos a hacer una infusión de té verde. Déjalo enfriar y limpia la superficie con un paño no abrasivo. La mancha no sólo se convertirá en un recuerdo, sino que este tratamiento dará más brillo a la superficie y la protegerá de los efectos del paso del tiempo. Esta bebida la puedes adquirir en cualquier supermercado Mercadona.

Adiós a las manchas de aceite y grasa en los muebles de madera: el limón es fenomenal

Todos conocemos la utilidad del limón para limpiar cristales y muchas otras superficies. Basta pensar en las docenas de detergentes y productos de limpieza elaborados específicamente con limón. Sin embargo, pocos saben que este cítrico especial también es muy útil para limpiar las manchas de aceite en la madera.

Terminemos con un consejo. En el caso de los muebles antiguos y especialmente valiosos, siempre conviene ponerse en contacto con un anticuario o un experto en la materia. Podrán aconsejarnos sobre el producto adecuado y evitarnos sorpresas desagradables.

Aplicarlo es muy sencillo. Tome un limón grande y extraiga el zumo. Dilúyelo en un barreño con agua y empapa un paño suave en la solución. Sólo queda pasar suavemente un paño sobre la mancha y secar con otro paño.