Cuando hace frío, la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la vivienda puede provocar condensación en los cristales de las ventanas. Con el tiempo, esto puede causar daños en muebles, suelos de madera y paredes, por lo que hay que protegerse con algunos trucos. Aquí tienes 3 sencillos remedios que no afectan a tu factura de la luz.

En invierno, llegar a casa después de un largo día y encontrar las habitaciones calientes es una sensación muy agradable. Solemos mantener las habitaciones a mayor temperatura que el exterior gracias a radiadores, estufas y chimeneas. Lo importante es no pasarse, según la normativa debemos mantenerlo en torno a los 20 grados, para reducir los residuos y ahorrar en las facturas.

Un problema bastante común que podemos observar en las ventanas y cristales del hogar es la formación de condensación. Este fenómeno se produce con mayor frecuencia en el cuarto de baño, la cocina y las habitaciones donde ponemos la ropa a secar. Se forma en las habitaciones más húmedas debido a la diferencia de temperatura con el exterior.

Las ventanas empañadas y llenas de gotas no son sólo un problema antiestético, ya que, a largo plazo, podrían causar algunos daños en la vivienda. Si no hay un intercambio de aire adecuado en la vivienda, las consecuencias no se harán esperar. El agua de condensación carece de sales, por lo que puede provocar moho, oxidación, mal olor e incluso estropear los muebles. Para evitar posibles daños, elimine las gotas de agua, sobre todo si son en gran cantidad, con un simple paño de microfibra.

Aunque fuera haga frío, intentamos abrir las ventanas en las horas de más calor para que circule el aire. Lo ideal es colocar ventanas de doble acristalamiento o limitar la humedad con un deshumidificador, aunque sea pequeño. Un pequeño truco para evitar que los espejos y cristales se empañen podría ser limpiarlos con espuma de afeitar, un perfecto repelente del agua. Pero también nos pueden sorprender estos 3 remedios inesperados y baratos para evitar la condensación en las ventanas.

El primer truco es rellenar calcetines viejos con los gránulos aglomerantes de la arena para gatos, porque absorbe la humedad, incluso mejor si es a base de sílice. Colóquelo cerca de las ventanas y en los alféizares y ya no encontrará gotas en el cristal. Para solucionar el fenómeno con el segundo remedio, tendremos que recuperar una pequeña bolsa de yute o lino y llenarla de gel de sílice. Se trata de un desecante que generalmente encontramos en el interior de bolsas, u otros productos, para protegerlos de la humedad.

Este último truco también se utiliza a menudo para secar la ropa rápidamente y prácticamente sin coste, ya que tenemos que utilizar sal gorda. Un producto que puedes encontrar en Mercadona y es versátil y que a menudo tenemos en nuestra despensa por varias razones, para limpiar la casa, la colada y para hacer un baño de pies caliente. Recuperamos un tarro de cristal reciclado, lo llenamos de sal gema y lo colocamos en el alféizar de las ventanas.