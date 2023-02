Seguro que en más de una ocasión te has encontrado con un envase de plástico lleno de grasa que no consigues limpiar del todo. Y lo peor, es que para tratar de limpiarlo acabas manchando otros utensilios de la cocina, con lo que al final es un engorro. Pues no te preocupes más porque hay un trucazo para limpiarlos y que queden relucientes sin manchar nada más.

La cocina es uno de los lugares más importantes de la casa, ya que es el lugar donde preparamos la comida para alimentarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Por esta razón, es crucial mantenerla limpia y ordenada en todo momento. La limpieza de la cocina no solo es importante para mantener un ambiente agradable y acogedor, sino que también es crucial para prevenir enfermedades y mantener la higiene en la preparación de alimentos. El bicarbonato: el aliado para la limpieza que tienes en casa y estás usando mal Para empezar, es esencial asegurarse de que los alimentos se guarden adecuadamente, en lugares limpios y secos, y en recipientes adecuados. Los alimentos crudos deben guardarse en la nevera o en el congelador, mientras que los alimentos cocidos deben guardarse en recipientes herméticos. Para mantener la cocina limpia, es importante limpiar las superficies después de cada uso, especialmente después de preparar alimentos crudos. Para ello, se pueden utilizar soluciones desinfectantes que maten las bacterias y los gérmenes, o simplemente agua y jabón. También es importante limpiar regularmente los electrodomésticos de la cocina, como el horno, la nevera y el lavavajillas, para evitar la acumulación de restos de comida y bacterias. Otro aspecto importante de la limpieza de la cocina es la eliminación adecuada de la basura. Es necesario utilizar bolsas de basura resistentes y cambiarlas con frecuencia para evitar la acumulación de olores desagradables y bacterias. Utensilios de cocina Además, es fundamental mantener los utensilios de cocina limpios y desinfectados. Se deben lavar después de cada uso y se pueden desinfectar sumergiéndolos en agua caliente o utilizando una solución desinfectante. Por último, es importante asegurarse de que el fregadero esté siempre limpio y desinfectado. El fregadero es uno de los lugares donde se acumulan más bacterias y gérmenes, por lo que es crucial limpiarlo después de cada uso. Y para lavar los envases de plástico lleno de grasa deberás coger un poco de papel de cocina y lo meterás en el envase. Le echas un buen chorro de jabón para limpiar los platos, independientemente de la marca, y lo rellenas con un poco de agua. Después ponle la tapa y agítalo con energía. Verás como la grasa acaba en el papel de cocina y el envase queda reluciente.