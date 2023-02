Disfrutar de un buen desayuno por la mañana si se dispone del tiempo suficiente es un placer para muchos. Por eso, ante la rutina de la semana, las mañanas del sábado y el domingo están hechas para disfrutar tranquilamente y con un café acompañado de un desayuno algo más elaborado. Las tostadas son un clásico sencillo y adaptable tanto a dulces como a salados. No obstante, su sabor puede ir degradándose a medida que pasa el tiempo.

Esto tiene su explicación. Cada vez que usamos la tostadora, las migas de pan y el polvo se van incrustando en su interior y eliminarlas no es tan sencillo como sacar la bandeja que tienen en la parte inferior, donde caen algunos trozos. Además, la vida del propio electrodoméstico puede ir deteriorándose más rápido si no se tiene el cuidado suficiente ya que las migas dañan sus resistencias internas. Por eso es conveniente incluir estos pequeños aparatos eléctricos de vez en cuando en las tareas de limpieza. No tiene que ser todos los días ni todas las semanas, pero sí que es conveniente hacerlo cada tantos meses para sacar el máximo partido posible a su funcionamiento.

Antes de empezar con el proceso es importante que desenchufes la tostadora y que a la hora de manipularla esté completamente fría. El primer paso será vaciar el interior de restos quemados de aquel desayuno que preparaste hace cuatro meses. Sobre una superficie, coloca papel de periódico o una bandeja; así evitarás la tarea de limpiar todos los restos después. Antes de sacudir la tostadora boca abajo, extrae la bandeja, vacíala y friégala con agua y jabón.

A la hora de acabar con los trozos incrustados que no han podido salir, hazte con un cepillo de dientes y frota las paredes de la tostadora con sal gorda para que sea más fácil. Para limpiar el exterior puedes optar por usar bicarbonato de sodio con agua y frotar toda la superficie.

