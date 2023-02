Por desgracia, en el hogar pueden surgir muchos inconvenientes con los molestos insectos y animales. Entre ellas se encuentran, sin duda, las cucarachas, que acechan con facilidad. Estos insectos no sólo son desagradables por su aspecto, sino que también pueden acarrear diversos problemas higiénicos si entran en contacto con los alimentos.

Para evitar que invadan nuestras habitaciones, debemos actuar con rapidez. Afortunadamente, no necesitamos productos específicos para estos insectos, sino que podemos utilizar ingredientes totalmente naturales y baratos. Sólo cuando la situación es realmente inmanejable hay que llamar a los profesionales. Uno de los remedios caseros es sin duda el vinagre, pero no a todo el mundo le gusta su fuerte olor. He aquí cuatro métodos naturales para deshacerse de las cucarachas sin tener que recurrir a productos caros. Primero tenemos que entender el origen de estos insectos. De hecho, pueden haber sido atraídos por la comida abandonada en algún rincón, sobre todo si está cargada de azúcar. El primer paso es, por tanto, revisar a fondo la cocina y las despensas. Las cucarachas suelen anidar en lugares húmedos y poco iluminados. Por eso, también revisamos el cuarto de baño, sobre todo las juntas y el suelo, y el lugar donde guardamos la basura. Siempre comprobamos si hay estos insectos.

Las cucarachas son peligrosas para nosotros, ya que pueden provocar alergias y, en cualquier caso, son portadoras de plagas y enfermedades. Sin embargo, los productos químicos utilizados para matarlos también pueden ser tóxicos. Existen varios métodos naturales para deshacerse de las cucarachas y bricolaje de control de plagas.

Agua y jabón para eliminar rápidamente las cucarachas

No sólo vinagre para deshacerse de las cucarachas, sino también algunas soluciones más aromáticas. El primer ingrediente a utilizar contra estos insectos es sin duda el jabón de Marsella. Todo lo que tenemos que hacer es crear una solución compuesta de agua y jabón y ponerla dentro de un recipiente con pulverizador. Pulvericémoslo entonces en las esquinas de la casa y en los lugares donde hayamos observado posibles cucarachas. Desaparecerán enseguida.

Además, no todo el mundo sabe que la hierba gatera es otra planta utilizada para ahuyentar a las cucarachas. Estos insectos no lo soportan y se alejan si entran en contacto con él. Coloca las macetas en los rincones afectados por las cucarachas y desaparecerán de inmediato. Otros aliados contra estos insectos proceden directamente de nuestra cocina. El romero, el laurel y el ajo son repelentes naturales muy potentes. Las cucarachas odian su olor y se alejarán inmediatamente si las utilizamos de la forma adecuada. Basta con hacer manojos de romero o laurel y colocarlos en las zonas infestadas. En el caso del ajo, basta con poner unos cuantos dientes en las zonas afectadas.

Por último, si queremos crear una trampa mortal para las cucarachas, podemos utilizar dos ingredientes baratos, como son el bicarbonato y el azúcar. Creamos una mezcla, mezclando los dos ingredientes, y la espolvoreamos sobre los lugares donde haya cucarachas. Ingerirán nuestra solución, que es tóxica para ellos. De esta forma eliminaremos el problema rápidamente.