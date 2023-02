Seguro que alguna vez te ha pasado. Sacas la ropa del armario cuando te la vas a poner porque cambias de temporada y huele a cerrado. Casi no te puedes ni acercar. Y no lo quita la lavadora. Pero no te preocupes: todo tiene solución. De hecho es un problema bastante común. Hoy en día los suavizantes que utilizamos para la ropa muchas veces no dejan un olor tan duradero como para resistir días y días en el armario. Pero hay trucos que puedes utilizar para que tu ropa huela como nueva pase el tiempo que pase.

En concreto puedes aplicar un producto que cada vez se está vendiendo más y que supone un gran avance para muchos amos y amas de casa. Se trata de las perlas perfumadas que se usan para meter en la lavadora pero que muchos lo que hacen es meterlas en el armario dentro de pequeñas bolsitas (para evitar que manchen la ropa). "El resultado es sorprendente", aseguraba una usuaria de las redes sociales hace solo unos días. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil. A la hora de limpiar tampoco conviene agobiarse con la necesidad de hacerlo todo en un mismo día. De hecho muchos cogen malas costumbres en las tareas del hogar por la “manía” de dejarlo todo para un solo día. Los expertos en este tipo de labores aseguran que es mejor repartirlas entre varios días de la semana para hacer más llevaderas las tareas. No pasa nada por perder una hora al día si a final de mes eso hace que el trabajo sea más asequible. Además recuerda que la limpieza no es solo una cuestión estética o de orden. También es muy importante que todo esté limpio y colocado para tener una mejor salud. La suciedad y la acumulación de insectos o de otros invasores domésticos puede suponer que tengas infecciones o que empeore tu salud. Llevar una vida sana y equilibrada también es importante a la hora de limpiar. Hay que tenerlo todo en cuenta.