Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados.

Pues esta vez, la cadena de supermercados alemana ha rescatado uno de sus productos de limpieza estrella. Se trata nada más y nada menos que de la "Mopa de vapor y limpiavapor de mano 2 en 1 1500 W".

Tendrás el vapor listo en 30 segundos, y lo su mejor cualidad es que ocupa muy poco espacio gracias a su mando abatible. Se puede utilizar también como herramienta de limpieza sin usar el vapor, ya que esta es extraíble. Cuenta además con una protección contra salpicaduras de agua. Podrás limpiar todo tipo de superficies. Y no solo suelos, ya que la mopa se puede usar en paredes, techos, e incluso, cristales.

La mopa incluye un embudo para introducir el agua, un vaso de llenado, una funda de microfibra para el accesorio de tapicerías, dos fundas de microfibra con tres franjas afelpadas para el suelo, un accesorio para alfombras, para esquinas y para sofás y sillones; un cepillo redondo grande y pequeño y otro alargado; y por último, un rascador, un limpiacristales y un tubo flexible.

Las opiniones favorables son numerosas: "Buena calidad, gran potencia. Fregona ligera y agradable. Es ideal para limpiar lugares inaccesibles, por ejemplo, marcos de ventanas, rincones y grietas en el baño", dice una usuaria.

Lidl tira el precio de este electrodoméstico ideal para no pasar frío

Estos días el invierno se ha hecho notar en toda España con una nueva ola de frío. Por eso, siempre es de agradecer todo aquello que hagan entrar en calor cuanto antes, sin necesidad de realizar un excesivo gasto energético que dispare la factura de consumo a final de mes. Las prendas de ropa, la actividad física o los platos de comida calientes son algunos de los métodos más habituales para no pasarlo mal estos meses en los que las temperaturas elevadas raramente se dejan notar.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. No solo las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros.

Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a sus tiendas para buscar alimentos llamativos con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas sorprendentes. Uno de sus fuertes son estas ofertas temporales que de vez en cuando aparecen en la web. En su catálogo online pueden encontrarse varios electrodomésticos o determinados alimentos rebajados con los que hacer las delicias de la familia.

En este caso, el artículo rebajado consiste en una batidora de sopa caliente de la marca Russell Hobbs. Dicho electrodoméstico posee también una función de cocción con 8 programas distintos y otra serie de capacidades adicionales: preparar purés, picar hielo, hervir agua, guisar, mezclar o hacer salsas. Cuenta con la característica de que mantiene las sopas calientes durante cuarenta minutos con una función automática específica y es antiadherente. El material del que está hecha es acero inoxidable y su precio es de 74,99 euros, aunque su precio recomendado era de 119,99 euros.