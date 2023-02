El orden es un factor muy importante para mantener un entorno relajado y que invite a descansar. Un armario bien colocado, aunque esta no esté a la vista, no solo ayuda a que la ropa se mantenga lisa, sino que ahorrará tiempo a la hora de buscar la ropa del día. Por eso, existen diversidad de trucos para fomentar esta tarea y hacerla más fácil. Muchos de ellos pasan por incluir nuevos artículos que contribuyan al almacenaje y con un precio asequible.

Sin embargo, en este caso no será necesario que inviertas dinero en muebles ni en ninguna otra solución. En algunas ocasiones la solución pasa por sacar toda la ropa de su lugar y reorganizarla para generar una sensación de espacio, limpieza y orden. Durante este proceso es muy importante también que pongas atención en otro elemento: la ropa que utilizas y la que no. Quizás haya prendas que ya ni recuerdes que tenías guardadas y ya no encajen con tu estilo. Por eso, deshazte de ellas donándolas, vendiéndolas de segunda mano o reciclándolas. Es un primer paso para ganar espacio y dejar lugar a otras prendas que vayas adquirir de ahora en adelante.

Una vez hayas llevado a cabo esta tarea, podrás ponerte manos a la obra con el reparto del espacio. Puede ocurrir que los armarios sean demasiado estrechos o que haya que compartir el espacio en su interior. Por eso, cuantos más atajos para colgar y doblar las prendas sin estorbarse entre ellas, mejor. En este caso, este truco pasa también por el reciclaje.

Necesitas una o varias anillas de lata de refresco para poder llevarlo a cabo y ni siquiera es necesario modificarlas. Una vez las tengas, ten a mano una percha e introduce uno de los agujeros de la anilla. Por el otro tendrás que colgar la siguiente percha, creando una especie de percha múltiple en vertical en la que podrás colgar las camisas y chaquetas -las perchas habituales de este tipo suelen estar destinadas a los pantalones-. Puedes aplicar este truco hasta apilar dos o tres prendas, ya que si lo haces con más es posible que comiencen a estorbar al resto de la ropa que tienes doblada en las baldas inferiores.