Limpiar los cristales es, sin lugar a dudas, una de las tareas domésticas más tediosas y aborrecibles. Ahora, con este producto que Lidl tiene en oferta, no volverás a pasar por ese trance, ya que dejar los cristales de tu casa como nuevos será de lo más sencillo.

El aparato en cuestión es el limpiacristales multifunción Kärcher. Se trata de un electrodoméstico inalámbrico, recargable y ligero, lo que facilita la tarea de limpiar los cristales.

El artículo viene, además, con una botella con spray y un paño de microfibra, así como un bote de medio litro de limpiacristales concentrado para conseguir un acabado único.

Según las críticas de los usuarios, se trata de un producto que consigue limpiar los cristales sin marcas, fácil de usar y con una buena autonomía.

Originalmente el limpiacristales se vendía a 49,99 euros. Ahora Lidl lo ha rebajado un 20%, hasta los 39,99 euros.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Pero su éxito no está (o no solo al menos) basado solo en la alimentación. De hecho Lidl cuenta con numerosos productos que tienen que ver con la limpieza del hogar y que muchas veces triunfan entre los que son aficionados a las tareas del hogar (o entre aquellos a los que no les queda más remedio que serlo, que de esos hay muchos). El caso es que venden muchos electrodomésticos que nos pueden ayudar (y mucho) en el día a día.

Por su parte, Kärcher es un fabricante alemán de sistemas de limpieza. Se hizo muy famoso por la fabricación de maquinas con agua. Entre sus gama de productos hay también sistemas de riego, centros de planchado o maquinaria de jardín. Fue fundada en 1935 y cuenta con más de 13.000 empleados.