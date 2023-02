Al igual que otros elementos de la casa que pasan desapercibidos normalmente en las tareas de limpieza, de vez en cuando es recomendable tenerlos en cuenta. Cuanto más a menudo les dediques a estos grandes olvidados, menos trabajo tendrás para la siguiente. Y es que no todos los elementos del salón necesitan una limpieza semanal, pero sí conviene hacer un trabajo exhaustivo sobre ellos de vez en cuando para que dure lo máximo posible en un estado decente. Las ventanas en su conjunto forman parte de esta lista tan extensa que no parece tan necesaria para tener en cuenta.

Los cristales, las rejas y las persianas sufren la exposición al exterior continuamente, con lo que tienen mucha mayor capacidad de deterioro con el paso de las estaciones. Por eso es importante dedicarle unos minutos cada cierto tiempo. Limpiar adecuadamente estos espacios no solo contribuye a su mantenimiento, sino que también es una manera de agradar a la vista al mirar hacia fuera y observar el exterior como si no hubiera un cristal en medio. Sin embargo, no todo está en la limpieza y los productos que se utilicen para llevarla a cabo; las técnicas llevadas a cabo son claves para ahorrar tiempo, ganar eficacia y evitar mayores peligros.

A la hora de limpiar las persianas surge la pregunta de cómo hacerlo sin necesidad de asomarse a la repisa. Además, con las temperaturas más bajas no resulta muy agradable llevar a cabo esta tarea. Aunque parezca imposible, lo cierto es que sí que existe un método para limpiar todos los rincones de la persiana tanto por el interior como el exterior sin ni siquiera abrir las ventanas de la casa.

El truco lo ha dado un usuario de la red social Tik Tok conocido como El Ventanero de Tik Tok y tan solo requiere de un paso: quitar la tapa de la persiana. Y es que a la hora de la instalación de estos artículos se crea un espacio en el que se proteja la persiana a la hora de enroscarse y que se puede quitar de manera muy sencilla -siempre y cuando no se haya pintado por encima-. Una vez la hayas quitado, ve bajando la persiana poco a poco mientras limpias, ya que esa cara a la que estarás dando brillo corresponde a la que da a la calle.