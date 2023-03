Últimamente aparecen en las redes sociales un buen número de videos en los que se ve cómo meten pelotas de tenis en el interior de la lavadora. Pero, ¿por qué hacen esto? No, no se trata de un nuevo reto viral, sino que tiene más que ver con las ventajas que obtienes durante el lavado. Y es que no es una sola la ventaja, sino que son varias.