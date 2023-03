Hay muchos factores que hay que tener en cuenta si queremos ponernos a reparar las grietas que tenemos en casa, pero lo principal es despejar tres incógnitas de base: la superficie (hormigón, ladrillo, yeso, madera, piedra, cemento, paredes porosas, impermeables, etc.), la localización (techo, suelo, pared, interior o exterior) y el tipo de grieta (profundidad y tamaño).

Para reparar grietas pequeñas basta con aplicar una masilla tapagrietas. Puedes encontrar gran variedad de marcas que la ofertan ya preparada y de secado rápido. También la puedes preparar por tu cuenta, con un poco de cemento y agua, pero cerciórate de que la mezcla no tenga grumos antes de aplicarla.

En las ocasiones en las que nos enfrentemos a una grieta grande también podemos acudir a estas masillas, pero necesitaremos de una marca específica para rellenar agujeros de más de 10cm. Otra opción es tirar de las bandas antigrietas, son más caras pero mucho más fáciles de aplicar.

Muchas veces, el problema viene de los tornillos que usamos para colgar cuadros o muebles. Algunos son más pequeños o incluso más grandes y estropean la pared,

El Hormiguero, que ha contado con la presencia de Karol G como invitada, ha desvelado el secreto para conseguir que un tornillo, que es pequeño, quede bien encajado en el agujero de un mueble o madera por ejemplo. Lo que hay que hacer es echar sal en el agujero y posteriormente podemos poner el tornillo o clavo. Así de sencillo.

Karol G cuenta cómo surgió la colaboración 'TQG' junto a Shakira: "Me envió un primer tema con el que no me sentí tan conectada"

Continúa la semana en ‘El Hormiguero’ con la visita de la cantante latina Karol G una de las más escuchadas del mundo y nos ha detallado cómo ha sido el reciente estreno de su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, el cual está disponible desde el 24 de febrero.

Karol G acaba de sacar una canción con Shakira, y la artista nos ha contando que piensa de la letra de la canción: "Yo me he leído todo lo que han dicho en redes sociales, pero al final lo que hay es la unión de dos mujeres que ha sido poderosísimo, de la que yo me siento orgullosa y hemos demostrado la grandeza que podemos hacer", ha confesado.

Y es que la artista ha contando lo que hay detrás de esta canción: "Shakira me escribió el año pasado y me envió un tema con el que yo no me sentí tan conectada", afirma. "Cuando uno hace música tiene que sentirla de verdad, hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido, yo no sentía que podía aportar a ese tema", añade, aunque ha contado que ella no fue quien se lo dijo, si no su equipo. Más tarde, cuando supo por todo lo que estaba pasando Shakira, decidió volver a hablar con ella: "Tenía una canción con la que ella se podía sentir identificada y le mostré la canción que le encantó". Al parecer Shakira que le dijo que quería cantar el segundo verso de 'TQG' porque era la parte con la que se sentía más identificada