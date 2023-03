Internet ofrece a todo el que dedique su tiempo libre a deslizarse por su contenido toda clase de consejos y trucos que de primeras pueden parecer imposibles. A menudo este tipo de contenidos se viralizan y llegan a una audiencia más extensa, con lo que acaban haciéndose famosos y cada vez más gente se anima a probarlos. Los consejos de orden y limpieza no se quedan lejos de esto.

A los clásicos trucos “de la abuela” que se transmiten boca a boca y de generación en generación se les ha unido en la era de Internet los consejos que invaden las redes sociales. Aunque muchos de ellos resulten poco fiables por lo disparatados que parecen, a menudo funcionan y así se demuestra en cada vídeo. Cada vez parece más sencillo solucionar pequeños problemas o limpiar las zonas de más difícil acceso. En muchas ocasiones no será ni necesario hacerse con productos de limpieza específicos; bastará con algunos elementos que podrás encontrar por la cocina.

Si piensas en algunos de estos clásicos, los primeros que te podrán venir a la mente son el vinagre y el bicarbonato, ya que su uso simultáneo es ampliamente recomendado para acabar con manchas en distintos tejidos, calzado. No obstante, parece que hay alimentos que también cumplen esta función, como es en este caso la cebolla. Si tienes una de estas hortalizas por la cocina que ya no esté en plenas condiciones para añadirla a tu comida, puedes aprovecharla para este truco.

Y es que algunos han optado por usar la mitad de una de estas cebollas -o una pequeña parte- para limpiar los espejos, ya que acabará con la grasa y el polvo. No es la única, ya que las patatas también han sido frecuentemente usadas para terminar con este problema. Una vez hayas pasado tu hortaliza por todo el espejo, basta con que pases un trapo húmedo que termine de limpiar los restos. Por último, seca la superficie con otro trapo que esté seco y observa si tus espejos han quedado como nuevos o si, por el contrario, siguen teniendo alguna de esas manchas que suelen quedar cuando no has puesto especial atención a su limpieza. La verdad es que dejar un espejo totalmente transparente y sin surcos es algo bastante complicado y en lo que hay que esmerarse.