La limpieza del hogar requiere tiempo, esfuerzo y energía cada día. Además del trabajo y los compromisos, también hay que pensar en ordenar y limpiar la casa, por no hablar de la colada. Seguro que tú también haces varias coladas a la semana y tu ropa no siempre sale tan limpia y perfumada como te gustaría. Al contrario, a menudo la colada no sale tan perfumada y suave como nos gustaría, e incluso acaba desprendiendo olores desagradables. O puede ocurrir que queden manchas feas en la ropa que no se pueden quitar. Pero todos estos problemas desaparecerán si utilizas este ingenioso truco. Sólo necesitas un cepillo de dientes viejo y todo cambiará. ¿Tienes curiosidad por saber cómo?

A veces, la solución a un gran problema que tienes está delante de tus ojos, y además es más fácil y rápida de conseguir de lo que crees. Hoy, de hecho, es el caso de este ingenioso truco que implica el uso de un simple cepillo de dientes. Seguro que tú también has lavado la ropa y te has quedado con feas manchas. Esto ocurre cuando la suciedad es especialmente rebelde y cuando la mancha no ha sido tratada previamente. Después de lavar en la lavadora, encontrar la ropa todavía sucia no es nada agradable, además hay que volver a lavarla. Esto significa utilizar más agua, más detergente y también electricidad. Por no hablar de la pérdida de tiempo que desgraciadamente no se puede recuperar. Pero para evitar este desagradable problema y asegurarte de que no vuelva a ocurrir, todo lo que necesitas es un cepillo de dientes. Tenlo siempre cerca de la lavadora y, cuando vayas a meter una prenda manchada en el tambor, úsalo para tratar previamente la mancha. Humedece la pieza a limpiar, añade un poco de detergente y frota la zona con el cepillo de dientes. De esta forma, la mancha será más fácil de limpiar y la colada quedará siempre perfecta después del lavado. Cinco cosas que no deberías tener en casa para tenerla siempre limpia Otro ingenioso uso de un cepillo de dientes viejo es utilizarlo para limpiar la propia lavadora. No todo el mundo sabe que la colada a veces apesta precisamente porque la lavadora no se limpia bien. En concreto, en las juntas se deposita suciedad, moho y bacterias de todo tipo. Así que, de vez en cuando, comprueba la junta del tambor y, si la ves sucia, utiliza un cepillo de dientes y un poco de lejía para limpiarla bien. Empapa el cepillo en lejía y restriégalo bien por la junta. Obviamente utiliza un cepillo diferente y no el que usas para quitar manchas. Después sólo queda limpiar los restos de suciedad con un paño húmedo y bien escurrido. Solo tienes que utilizar este sencillo truco para solucionar estos dos problemas que muchos tenemos en casa. Sólo tienes que probarlo y verás que te preguntarás cómo has podido vivir sin él.