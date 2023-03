La sal es un valioso condimento que nos permite dar sabor a muchos platos. Es un ingrediente omnipresente en nuestra despensa, al igual que el azúcar y el aceite.

La utilizamos a diario, aunque debemos tener cuidado de no excedernos, porque podría causar daños a nuestra salud. Por ejemplo, con un consumo excesivo, nos arriesgaríamos a un aumento de la tensión arterial, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, a la retención de líquidos, etc. Pero la sal es un alimento que no sólo se utiliza para cocinar. De hecho, es un producto muy valioso cuando se aplica sobre la piel.

Con sal y aceite, por ejemplo, podemos hacer un beneficioso exfoliante totalmente natural para aplicar sobre el cuerpo o los labios. De este modo, favorecemos la renovación celular, haciendo la piel más tersa.

Si se disuelve en agua caliente, por otra parte, proporcionará a los pies cansados un alivio inmediato.

Pero la sal puede utilizarse de muchas otras maneras. ¿Sabías que este producto es un poderoso remedio natural para la limpieza del hogar? Al igual que el bicarbonato y el vinagre, la sal puede sustituir a veces a los detergentes químicos clásicos.

Podemos utilizarla para eliminar manchas difíciles de la colada. O para abrillantar la cubertería de plata, quitar la suciedad de las sartenes o limpiar el suelo. Cocina, baño y cualquier otra estancia de la casa: no hay habitación en la que no pueda utilizarse. Creencias populares

Según algunas creencias populares, la sal es el remedio natural para eliminar las energías negativas y alejar las desgracias. Por eso nuestras abuelas la esparcían por toda la casa, especialmente en los rincones, debajo de la cama y cerca de las puertas. Los más supersticiosos también llevan una bolsita de sal en el bolsillo. Es para ahuyentar la mala suerte.

Sal bajo la cama: el remedio de la abuela para sentirse mejor

Aparte de las diversas supersticiones, ¿sabe por qué debería espolvorear sal debajo de la cama? Este producto tendría la gran capacidad de absorber la humedad, evitando así la formación de moho perjudicial para las paredes y, sobre todo, para nuestra salud. Es una especie de deshumidificador "hágalo usted mismo" que realmente podría ayudarnos.

Para que el remedio sea aún más eficaz, utilizamos sal gorda, que podemos encontrar en cualquier supermercado Mercadona.

Por supuesto, estamos hablando de un remedio de la abuela, pero siempre podemos experimentar con él.

Si sufrimos de insomnio, podemos añadir unas gotas de aceite esencial de bergamota a la sal gruesa que tenemos debajo de la cama. Su fresco aroma podría ayudarnos a dormir mejor y a combatir el insomnio. El aceite esencial de bergamota tendría la capacidad de reducir el estrés, la ansiedad y restablecer la calma.

Si deseamos una fragancia más delicada, el aceite esencial de manzanilla podríapara nosotros. Este aceite esencial tendría la capacidad de facilitar el sueño y hacerlo más sereno.