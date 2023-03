deberían. Por ejemplo es complicado eso de tener la escoba a punto y perfecta para su uso. No es raro que una vez que has concluido la limpieza de toda la casa te encuentres con que la escoba está llena de pelusas. Y por más que la sacudes por la ventana no hay manera de que quede como nueva. Pues tenemos la clave para que lo consigas: basta con que utilices un peine.

Una vez que acabes de barrer toda la casa durante el fin de semana que es cuando más tiempo libre hay dale la vuelta a la escoba y utiliza el peine para que se vaya todo el polvo que ha quedado atrapado. Recuerda que la limpieza de la casa y librarte del polvo no es sólo necesario para tener tu vivienda limpia. También es importante para que te libres de enfermedades respiratorias que se asocian, por ejemplo, a los ácaros. Uno de los trucos infalibles consistes en usar unas medias usadas (aquellas, por ejemplo, que tengan alguna carrera y que ya no tengan una vida útil). El truco es ponerlas cubriendo la parte del cepillo y así eliminaras todo rastro de pelusas, polvo y otras suciedad que invaden nuestro suelo, Recuerda que todos los días te recopilamos en nuestra sección de Decoración todos los trucos de limpieza que puedes hacer en tu día a día y que puedes llevar a cabo de forma fácil y rápida. Se trata de pequeños consejos que hemos ido recopilando de los expertos en este tipo de menesteres y que te traemos de una forma dinámica para que sepas lo que puedes hacer en tu casa. Limpiar bien no significa que tengas que gastar ni mucho tiempo ni invertir demasiado dinero. El artilugio de Mercadona que elimina todas las pelusas de la ropa con una sola pasada A menudo nuestras prendas favoritas de ropa tienden a estropearse con el uso. Si el material no es de la mejor calidad, este proceso se acelerará y saldrán las imperfecciones mucho antes. Una de cosas más incómodas que ocurren es cuando comienzan a formarse bolas y acumularse pelusas sobre el tejido. Por eso, al igual que es muy importante dedicarle cierto tiempo al armario para reordenarlo y conseguir ganar espacio y que la ropa no se arrugue, comprobar el estado de las prendas puede ayudarnos a que sea mucho más sencillo ser conscientes de qué queremos de verdad. En algunas ocasiones la solución pasa por sacar toda la ropa de su lugar y reorganizarla para generar una sensación de espacio, limpieza y orden. Durante este proceso es muy importante también que pongas atención en otro elemento: la ropa que utilizas y la que no. Quizás haya prendas que ya ni recuerdes que tenías guardadas y ya no encajen con tu estilo. Por eso, deshazte de ellas donándolas, vendiéndolas de segunda mano o reciclándolas. Es un primer paso para ganar espacio y dejar lugar a otras prendas que vayas adquirir de ahora en adelante. Existen multitud de trucos en redes para conseguir dejar la ropa como el primer día y acabar con todos los problemas. Plataformas como Tik Tok contienen infinidad de vídeos donde se comparten remedios caseros sin necesidad de desembolsar dinero. En el caso de las pelusas de la ropa, por ejemplo, es muy popular el uso de cinta aislante. Posa una tira por la parte adhesiva sobre las zonas afectadas y da pequeños toquecitos para que las motas se vayan pegando poco a poco. Hay quienes optan por utilizar una cuchilla de afeitar para arrastrarla por encima e ir despegándolas poco a poco. Si no te importa hacer un pequeño desembolso económico, puedes optar por usar un rodillo específico para quitarlas, que podrás encontrar en Amazon por menos de dos euros, el cual, puedes adquirir en cualquier supermercadod e Mercadona con la marca Bosque Verde. También existen unas máquinas que funcionan a pilas y que cumplen la misma función de manera automática. Todo ello lo puedes encontrar en las estanterías de Mercadona Dos elementos fundamentales en cuanto a los trucos caseros también pueden utilizarse en este caso: el vinagre y el bicarbonato. Puedes optar por uno de los dos a la hora de poner la lavadora, ya que unos cacitos pueden favorecer a que la ropa deje de soltar pelusas.