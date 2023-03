La lavadora es un mundo en sí misma. Tiene muchos programas, cada vez más opciones y posibilidades, pero, al mismo tiempo, existen trucos más o menos conocidos que ayudan a que su rendimiento sea aún mayor, ya sea para enfrentarnos a esas manchas que se nos resisten o para evitar otros efectos de desgaste o no deseados que genera la máquina que llegó al mundo para facilitar la tediosa tarea de la colada.

De hecho, la lavadora cuenta con algunos secretos. Como el desconocido tercer compartimento, clave para una colada perfecta. En los antiguos modelos de lavadora solía haber un cuarto compartimento con el símbolo CL; era el destinado a introducir la lejía. Hoy que ya no existe, ¿dónde poner la lejía? Pues bien, el tercer compartimento de la cuba de la lavadora, el compartimento de prelavado, lo sustituye. Por lo tanto, será posible echar lejía en casi todos los modelos, pero, evidentemente, asegúrese de ello en las instrucciones del aparato.

De esta forma evitaremos utilizarla pura y en contacto directo con los tejidos, forma que muchas veces corre el riesgo de ser agresiva y estropearlos. Al utilizarla en el prelavado, la lavadora la dispensará diluida en agua y realizará un pretratamiento antes del lavado propiamente dicho, que actuará también como aclarado.

También hay otros trucos, como introducir una esponja en la lavadora. Su aplicación será muy útil para resolver un problema muy particular, servirá para ahorrar tiempo, energía y dinero y que nuestra lavadora aguante más tiempo sin problemas. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver para qué sirve meter una esponja en la lavadora.

El truco de las pelotas de tenis en la lavadora

Pero no solo existe el truco de la esponja, también hay otro muy útil y sorprendente y que no todo el mundo conoce. Se trata de meter pelotas de tenis en la lavadora. Si se introduce un par de ellas, provocará un efecto muy positivo, en especial para prendas con rellenos.

Es el caso de los plumas, los abrigos que sacamos del armario cuando llega el frío. O también de los nórdicos, almohadas, cojines... Con las pelotas de tenis, se consigue un efecto en la circulación del aire en el interior de la lavadora que consigue que el relleno de esas prendas no se apelmace tanto, conservando así su estado óptimo.

No obstante, por si el truco de las pelotas de tenis no fuese suficiente o no te atrevieses con ello, la conocida influencer La Ordenatriz ha dado otra fórmula para limpiar los plumas sin meterlos en la lavadora.