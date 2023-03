Con el verano llega el sol y aumentan las temperaturas. Además, el buen tiempo incita a realizar actividades al aire libre, como el deporte. Por ello, es normal que en esta estación del año sudemos más. Aunque quizá antes el sudor en hombres se considerase una prueba de su virilidad y pudiera resultar atractivo, hoy en día sabemos que es antihigiénico y en absoluto atractivo.

La transpiración provoca malos olores, es desagradable y puede irritar la piel. Lo mejor para combatir este problema es seleccionar adecuadamente el desodorante que mejor se adapte a ti.

En primer lugar, es importante diferenciar entre desodorante y antitranspirante. Estos dos términos suelen ir asociados y pueden confundirse con facilidad. Un desodorante elimina el mal olor que produce nuestro sudor, además, suelen aportar algo de aroma y frescura. Por otra parte, un antitranspirante simplemente evita la sudoración, sin tener ningún efecto sobre el olor corporal.

Cuando vayas a hacerte con un desodorante, ten en cuenta estas consideraciones. Si tienes la piel sensible, es mejor que utilices productos sin alcohol. Existen los llamados desodorantes hipoalérgicos, que no provocan reacciones alérgicas.

Recuerda que si te pasas usando desodorante puedes irritarte las axilas. Úsalo después de ducharte, nunca cuando estés sudado.

Roll-on: Es un pequeño bote con una bola giratoria en la parte superior. Se trata de uno de los formatos más cómodos de usar. Es fácil de encontrar. Puedes usarlo sin problemas aunque tengas pelo en las axilas.

La bola de este producto puede tener un segundo uso desconocido para muchos. El envase y la bola se puede usar, añadiendo un poco de agua, como un gel masajeador para transportar.

El producto que debes utilizar al limpiar para que tu casa no huela a humedad

Da igual cuántas veces lo hagas por semana o incluso al día. Muchas veces cuando quieres limpiar tu casa casi más que el estado que presentan los muebles o los suelos lo que más te preocupa es el olor que desprenden. En no pocas ocasiones entras en una habitación que lleva tiempo cerrada (o incluso en tu propia casa) y te sorprende el olor a cerrado que impregna todo a pesar de que la estancia en si no está sucia. Y la humedad no es siempre la causa. Pues eso tiene fácil solución: puedes utilizar un pequeño truco que cada vez recomiendan más expertos en limpieza y que sin duda va a mejorar tu vida.

A la hora de limpiar las paredes preparar la mezcla que quieras en un caldero (mucha gente utiliza sencillamente agua con un chorro de vinagre de limpieza). Una vez que tengas preparado el producto adecuado (muchas cadenas de supermercado tienen limpiadores específicas), échale un chorro de suavizante para la ropa. Como suena. El olor que dejará en tus paredes no dejará de sorprenderte. Recuerda, en todo caso, que tienes que usar poco suavizante. No en vano es un producto que se usa para la ropa fundamentalmente. Hace días ya te contábamos en otro de nuestros turcos de limpieza como podías mejorar el olor de las prendas que salen de la lavadora. Es más que sencillo: utilizando un poco de vinagre de limpieza durante los lavados. Se trata de un producto muy fácil de encontrar y que va a suoner que mejore mucho cómo huele tu ropa. También te recomendamos que pongas poca vinagre en la lavadora.