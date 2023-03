Ir al gimnasio en hora punta a menudo se hace de lo más pesado. Encontrar una máquina libre para ejercitar sin apuro o hacerse con un sitio donde dejar tus pertenencias sin correr el riesgo de olvidarte algo -si no corres peor suerte- requiere de una paciencia adicional a la hora de ir a entrenar. Y es que tanto si decides hacer deporte al aire libre o en tu gimnasio de confianza hay dos elementos que son fundamentales: la hidratación y la conexión. Llevar el móvil, las llaves y una botella de agua puede resultar muy incómodo ya que tener las manos ocupadas no te permite contar con toda la movilidad posible a no ser que encuentres un lugar donde dejarlo.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. En esta ocasión Lidl cuenta con un truco con el que podrás ahorrarte varios disgustos cuando te preguntes dónde dejaste el móvil. El catálogo web cuenta con un apartado dedicado al deporte y en él podrás encontrar esta botella magnética. Se trata de un artículo convencional, pero que cuenta con una placa magnética para que coloques el móvil. También cuenta con un soporte para dejar la tarjeta del gimnasio. La botella tiene una capacidad de 800 mililitros y está disponible en color azul y rojo. Su precio es de 6,99 euros ya que cuenta con un descuento del 12%.