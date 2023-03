La pregunta del millón: ¿cuánto tiempo podemos tener el pan de molde en la despensa antes de que se ponga malo? Algunos aseguran que el tiempo es de 4 o 5 días si se trata de pan casero, mientras que si lo compramos de supermercados puede durar incluso más hasta una semana en la despensa. No obstante, siempre tenemos la opción de meter las rebanadas de pan en el congelador para, cuando lo necesitemos, darle un golpe de calor en la tostadora. Eso sí, ese truco no dura para siempre: recomiendan no dejarlo más de tres meses en el refrigerador, para que no pierda los componentes.

De todas maneras, más allá de fechas que no son del todo exactas, debemos fijarnos más en otros aspectos, más en la línea de lo que nosotros mismos podemos apreciar. Y es precisamente en eso que tenemos que fijarnos en varias señales evidentes que nos avisarán de que debemos tirar inmediatamente la bolsa de pan a la basura. La primera señal que delata que el pan de molde se puede encontrar en mal estado es la presencia visible de moho, que suele tender a crecer si mantenemos el pan en zonas calientes. No obstante, hay más señalas de un mal estado, como que se detecten sabores raros, así como olores especialmente fuertes. Eso sí, debemos tener cuidado con probar a olerlo de cerca, ya que puede contener moho y corremos el riesgo de inhalarlo, lo que ya de por sí puede ser peligroso. Por último, podemos fijarnos en que el pan puede tener una textura especialmente dura, y esto es porque un mal sellado puede dejar el pan rancio y seco. A pesar de ello, en estos casos no es urgente tirarlo a la basura, ya que todavía puede aprovecharse, pero sigue empeorando respecto a cuando está fresco. Congelador o nevera Meter los panecillos en la nevera, no es una buena opción. Ni para las barras de pan, ni para los panes de molde. Aunque es cierto que el frío puede alargar la vida de los panes, pero cambiará mucho su textura, ya que tenderá a resecarse. Para conservar los panes que no vayamos a utilizar, el congelador es la mejor opción. Para congelar el pan, te recomendamos cortarlo en porciones cómodas o en rebanadas, meterlas en un recipiente adecuado que cierre herméticamente y sacar el pan que vayamos a necesitar cuando nos haga falta, para no tener que sacar toda la barra. Es muy importante tener en cuenta los tiempos de descongelación. En rebanadas obviamente se descongelan antes. La mejor forma de descongelar es sacarlo del congelador y pasarlo a la nevera durante tres horas y después dejarlo a temperatura ambiente. No descongeles utilizando el microondas o nuestro pan prácticamente estará tan duro como si llevase unos días reseco. Cómo conservar el pan correctamente Entonces, ¿cuál es el secreto para conservar el pan y que no se estropee? Lo primero que tenemos que intentar es conservar el pan fuera del frigorífico. Y es que el almidón, uno de los componentes del pan, se deteriora muy rápido en temperaturas más bajas de ocho grados. Este deterioro es lo que provoca que el pan se ponga blando. Además, debemos no cortarlo demasiado pronto: Una vez queda expuesta al aire, la miga del pan se deteriora rápidamente, resecándose en poco tiempo. Por eso es importante no cortar más pan del que se vaya a consumir. Y en el caso de que queramos congelar el pan: Si no se va a consumir el pan, lo ideal es congelarlo. Es la mejor manera de ralentizar su deterioro, ya que una vez congelado puede permanecer varios meses sin perder sus propiedades. Pero sin duda, si hay un error que puede perjudicar la conservación del pan es dejarlo en una bolsa de plástico. El pan se debe conservar en una bolsa de tela o panera, o en su defecto, en una bolsa de papel. Este tipo de envoltorios protegen al pan de un deterioro rápido y a la vez evitan que tenga demasiada humedad. El plástico dificulta la circulación del aire y facilita la aparición de mohos y hongos perjudiciales para la salud y que pueden pasar desapercibidos al ojo humano.