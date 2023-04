Los cristales, las rejas y las persianas sufren la exposición al exterior continuamente, con lo que tienen mucha mayor capacidad de deterioro con el paso de las estaciones. Por eso es importante dedicarle unos minutos cada cierto tiempo. Limpiar adecuadamente estos espacios no solo contribuye a su mantenimiento, sino que también es una manera de agradar a la vista al mirar hacia fuera y observar el exterior como si no hubiera un cristal en medio. Sin embargo, no todo está en la limpieza y los productos que se utilicen para llevarla a cabo; las técnicas utilizadas son claves para ahorrar tiempo, ganar eficacia y evitar mayores peligros.

Al igual que otros elementos de la casa que pasan desapercibidos en las tareas de limpieza, las ventanas suelen caer en el olvido más fácilmente. Cuanto más a menudo les dediques a estos grandes olvidados, menos trabajo tendrás para la siguiente. Y es que no todos los elementos del salón necesitan una limpieza semanal, pero sí conviene hacer un trabajo exhaustivo sobre ellos de vez en cuando para que dure lo máximo posible en un estado decente. Hay varias formas y técnicas para eliminar la suciedad de los cristales por dentro y por fuera. Eso sí, no son los únicos a los que debes dedicar tu tiempo; también conviene que te fijes en marcos, rejas, repisas y todo lo que engloba a una ventana. Sin embargo, llegar a la parte exterior del cristal es sin duda una de las partes más tediosas de la tarea, ya que es complicado cubrir toda la superficie tan solo estirando el brazo. Por eso las soluciones pasan desde sacar la ventanas -en caso de ser correderas- a usar limpiacristales más alargados. Internet es una fuente en la que encontrar multitud de soluciones que se adaptan a cada usuario. En la red puedes encontrar soluciones caseras, trucos o nuevos productos para hacer más sencilla cualquier tarea. A la hora de limpiar las ventanas y los cristales se ha hecho ampliamente popular el uso de un nuevo artículo con el que no tendrás ni que mantener la ventana abierta para limpiar. Se trata de un limpiacristales magnético con el que puedes acabar con la suciedad de ambas caras al mismo tiempo. Este producto está disponible en Amazon en una amplia variedad de precio, pero podrás hacerte con él desde los 22 euros.