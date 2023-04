El café es una bebida muy popular que gusta a mucha gente. Por la mañana da la carga adecuada para empezar el día, después de comer es ese toque extra que necesitas tras una buena comida, y después de cenar, quizá junto a un amargo, es lo que necesitas para acabar el día con buena nota. En definitiva, también podríamos decir que cualquier excusa es buena para disfrutar de un buen café. Sin embargo, hay un pequeño "efecto secundario" del café, si podemos llamarlo así, y es que te hace ir al baño enseguida. Pero, ¿cómo es posible? ¿Tiene un efecto laxante? ¿Es la cafeína la culpable de este efecto?

Un estudio reciente de la Sociedad Americana de Química ha aclarado por fin por qué el café tiene un efecto laxante en algunas personas. Algunas personas tienen que correr literalmente al baño inmediatamente después de tomar café. El primer resultado del estudio fue descartar a la cafeína como culpable. Por lo tanto, parece que tomar café normal o descafeinado sigue provocando el mismo resultado de tener que ir urgentemente al baño.

Por ello, los científicos tomaron otra dirección y desarrollaron dos hipótesis. Según algunos, cuando bebemos café, se forma inmediatamente jugo gástrico en el estómago, ya que este órgano se activa inmediatamente para digerir. Como esta bebida también contiene una sustancia ácida, aumentan los niveles de acidez en el estómago, lo que no hace sino estimular el intestino. Todo esto sucede en cuestión de minutos.

La otra teoría está relacionada con las hormonas. Podría ser que el café estimule la producción de gastrina (la hormona que regula el sistema gástrico) y active el colon. De este modo, el café también estimularía el colon y aceleraría los movimientos intestinales. Por lo tanto, el café, de un modo u otro, aumenta la acidez del estómago haciendo que digiera y expulse los alimentos más rápidamente.

La razón por la que la gente está dejando de usar papel higiénico: el sustituto que limpia mejor

El papel higiénico es relativamente moderno. De hecho, nació en 1850 en Estados Unidos, con el nombre de Medicadet Paper. Su inventor, Joseph C. Gayetty, lo presentó al público en medio de la desconfianza general, pero pronto conquistó a cada vez más consumidores a los que prometía suavidad y dulzura. Se convirtió así en un producto de éxito del que ya no podemos prescindir. Hablar de papel higiénico suena extraño, pero hablar de él también es un hecho relativamente moderno. La mayor dificultad que tuvo Joseph C. Gayetty para darlo a conocer fue precisamente que no podía hablar de él con absoluta libertad, ya que seguía siendo un tema tabú. Ahora, sin embargo, nos sentimos libres para explorar el problema desde todos los ángulos. Por ejemplo, hablemos de la forma correcta de posicionarlo. Por cierto, con el borde hacia fuera y no contra la pared. Esta es la única manera de arrancarlo sin romperlo.

Pero, ¿por qué y cuándo es mejor no utilizarlo? Hay varias razones. Los ecologistas están preocupados por el impacto medioambiental de la producción de papel higiénico, sobre todo el muy suave, y piden que se ahorre. El papel higiénico se fabrica con celulosa y papel reciclado. Pero si lo queremos super blando, se necesita un mayor porcentaje de fibra vegetal nueva. De hecho, el material reciclado es bastante áspero y no tan suave. Es cierto que el papel súper suave y de alta calidad es bastante caro, pero parece que hay muchos que no reparan en gastos para tener un producto suave con la piel.

La otra razón para prescindir del papel higiénico tiene que ver con la higiene. De hecho, cuando defecamos, la limpieza sólo con papel no garantiza una higiene perfecta. La única forma de eliminar bien cualquier residuo es con agua y un jabón íntimo suave. Sólo así se garantiza una limpieza perfecta de la zona y se evitan rojeces e irritaciones. Es lo que recomiendan los médicos.

Un poco como hacían los antiguos romanos. Solían limpiarse con el tersorium, una especie de escoba hecha con una esponja marina clavada en un palo. Después de usarla la limpiaban con agua y vinagre. El problema de la época es que también lo utilizaban en los baños públicos y el utensilio se compartía entre varias personas...