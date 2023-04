El frigorífico es uno de los electrodomésticos de los que no se puede prescindir. Puede almacenar ciertos alimentos durante poco o mucho tiempo y es un aspecto muy importante de la nutrición. Además, se evitan muchos residuos.

Sin embargo, un frigorífico necesita mantenimiento porque los problemas están a la orden del día. No sólo hay que comprobar la temperatura sino que es necesario mantenerlo absolutamente limpio por dentro.

Todos sabemos lo molesto que puede ser un mal olor interior. En este sentido, es sorprendente lo que ocurre si se mete papel higiénico en la nevera. Probablemente no sepas que se trata de un método que se está haciendo muy popular y que mucha gente ya ha aprendido a hacer.

Es un truco del que no podrás prescindir nunca más y que estarás orgulloso de sugerir a todos tus conocidos. Esto es lo que produce este curioso método.

El truco del papel higiénico es muy útil para que la nevera huela bien durante mucho tiempo. Con este pequeño truco siempre olerá bien cuando abras la nevera.

En primer lugar, hay que lavar el frigorífico por dentro y desinfectarlo. Ingredientes naturales como el vinagre o el limón son buenos para esto. Una vez que todo esté limpio y seco, es hora de pasar a la acción.

Prepara una pequeña mezcla de bicarbonato de sodio y agua, empapa un rollo de papel higiénico por arriba y por abajo y mételo en la nevera. El bicarbonato absorberá cualquier mal olor que se forme con el tiempo y nunca olerá nada.

Para utilizar este método, lo mejor es un rollo de papel higiénico porque es pequeño y se puede colocar fácilmente en una esquina de este electrodoméstico. Sin embargo, también puedes utilizar un rollo de papel de cocina, cortado por la mitad.

Papel higiénico en la cortina

Pero además, existe otro llamativo truco para reutilizar el rollo de cartón del papel higiénico cuando se acabe.: ponerlo en la barra de la cortina. La razón o puede ser más revolucionaria. La idea (tal y como explica el vídeo que aparece bajo estas líneas) consiste en colocar el cartón en la barra de la que cuelgan las cortinas y así obtendremos un efecto más moderno de separación .

Papel higiénico en el coche: el gesto eficaz que salvará tu carrocería

Cuando tienes tiempo, forma o necesidad de viajar en coche, tienes que llevar contigo todo lo necesario. Está bien disfrutar de la conducción, con precaución, está bien admirar el paisaje si estás parado, pero lo inesperado está a la vuelta de la esquina y puede ocurrir en cualquier momento.

¿Cuántas veces has tenido que parar por una piedra que golpeaba un espejo o un cristal? ¿Cuántas veces has atropellado accidentalmente a un animal? Tal vez no sepas que, junto a otras muchas cosas, también puedes llevar papel higiénico en el coche, ponerlo ahí salvará tu carrocería y no sólo lo que piensas.

No estamos hablando de necesidades fisiológicas, sino de algo que ocurre siempre e inevitablemente cuando vas en el coche por la carretera. Seguro que te preocupa la impresión que puedan llevarse los demás al ver todos los objetos que llevas en el asiento trasero. Pero no te preocupes.

Si sugieres este truco a la gente, no podrán hacer otra cosa que agradecértelo. Pero veamos concretamente en qué consiste y cómo puedes utilizar el papel higiénico para salvar la carrocería y los cristales de tu coche.

Tener un rollo de papel, ya sea higiénico o de cocina, es muy útil en cualquier momento y lugar, admitámoslo. Sin embargo, debido a la composición del papel que se utiliza en el baño, puede ser muy útil para solucionar problemas de no poca importancia.

Por ejemplo, tenerlo en el coche puede ser la solución a los excrementos de pájaros que llueven sobre el parabrisas, el techo o la carrocería en general. Puede parecerte un tema trivial y absurdo, pero tienes que pensar que los excrementos son ácidos y si se dejan durante mucho tiempo estropean inevitablemente aquello sobre lo que se posan

Por eso, en cuanto notes las heces de un pájaro, debes actuar de inmediato y puedes hacerlo con papel higiénico. Es el único lo suficientemente fino y delicado como para eliminar la mancha sin hacer más daño. Hay que mojarlo un poco, actuar y sólo entonces accionar el limpiaparabrisas para terminar el trabajo, en el caso de cristales.

Nunca pases el limpiaparabrisas por encima de un excremento de inmediato porque sólo empeorarás la situación, pero probablemente ya lo sepas. Así que, a partir de ahora, acuérdate de poner un rollo de papel higiénico, un desinfectante o un poco de agua y no volverás a tener este tipo de problemas.