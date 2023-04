Una aspiradora es un electrodoméstico imprescindible en casa porque ahorra tiempo y esfuerzo. Basta con encenderla y pasarla por el suelo para eliminar el pelo, el polvo y la suciedad. Pero eso no es todo, de hecho casi todos los modelos disponen también de accesorios para aspirar alfombras, camas, colchones y otras superficies. Sin embargo, puede ocurrir que la aspiradora encendida desprenda olores desagradables. No se trata en absoluto de una situación rara, de hecho ocurre muy a menudo. Por eso, hoy he decidido revelarte un remedio para remediar la situación en sólo unos pasos. Sólo necesita unos pocos pasos para decir adiós a los malos olores de su aspiradora. Debes saber que es a causa de los gérmenes y las bacterias por lo que acabas en esta situación. Afortunadamente, existe un truco ingenioso para solucionar este problema y también para que tu casa huela mejor al pasar la aspiradora.

La razón por la gente está poniendo una hoja de laurel en este electrodoméstico: resultado increíble Si tienes una aspiradora con bolsa, cuando la cambies pon 2 cucharadas de bicarbonato en el fondo. De hecho, este polvo es capaz de eliminar los malos olores. Para darle un aroma extra, antes de echar el bicarbonato en el fondo de la bolsa, mézclalo con unas gotas de aceite esencial de tu fragancia favorita y verás qué cambio. Cuando utilices la aspiradora, olerás una fragancia excepcional que se extenderá por toda la casa. Los polvos de talco también pueden ser un excelente aliado para perfumar la aspiradora. Echa un poco en el suelo y luego aspira. Verás que olerás de maravilla por toda la casa y que te durará mucho tiempo. Si tu aspiradora no tiene bolsa, debes lavar bien el depósito donde se deposita la suciedad. Sécalo bien y después pulveriza un poco de perfume en el depósito y el filtro. Si usas un modelo de agua, simplemente disuelve unas gotas de aceite esencial de tu fragancia preferida en el agua. Como ves, es muy fácil solucionar el problema de que tu aspiradora desprenda malos olores. Recuerda, además de perfumar los componentes, acordarte siempre de desmontar la aspiradora y lavar bien todas las piezas para evitar que los gérmenes y bacterias proliferen y te den muchos problemas. Pon también una hoja de laurel Parece que siempre hay algo que hacer en casa: limpiar, ordenar, pasar la aspiradora, cocinar y, sin embargo, las tareas parecen no acabar nunca. Por no hablar de todos los compromisos que tenemos en el trabajo o con la familia, en resumen: una vida ajetreada como la de hoy en día es realmente increíble. Por eso siempre es importante conocer algunos pequeños trucos que pueden ayudarte a hacer tu vida más fácil. Hoy, de hecho, descubrirás un truco realmente excepcional. Con unos pocos movimientos podrás tener fácilmente en casa un arma secreta que podrás desencadenar siempre que quieras, y todo lo que necesitas son unas simples y banales hojas de laurel, de esas que se utilizan para condimentar la carne asada y muchas otras recetas. A veces, todo lo que se necesita es un pequeño gesto para resolver algunos pequeños problemas que ocurren en la mayoría de los hogares. Hoy, de hecho, va a utilizar sólo hojas de laurel para tener un beneficio increíble en su casa, un movimiento y va a cambiar todo. Uno de los problemas que muchos de nosotros podemos experimentar en el hogar es el de los malos olores. Especialmente en otoño e invierno, cuando no podemos tener las ventanas abiertas durante mucho tiempo, se desprenden malos olores en la casa. Sin embargo, el problema también puede producirse en armarios, cajones y muebles como los zapateros u otros objetos que no solemos abrir a causa del polvo y la suciedad. Afortunadamente, hemos encontrado una solución sencilla, barata y muy rápida. Casi seguro que tiene una aspiradora en casa. Te habrás dado cuenta de que, cuando pasas la aspiradora, el aire de tu casa no siempre huele a limpio, sino todo lo contrario. Si no limpias bien los filtros y componentes de tu aspiradora, cada vez que la utilices esparcirás un terrible hedor en el aire y también en las micropartículas de polvo, con lo que volverás a ensuciar todas las habitaciones. Por lo tanto, antes de recurrir al truco del laurel, asegúrate de que tu aspiradora esté completamente limpia y seca en todas sus partes. Para limpiarla correctamente, consulta el manual de instrucciones de tu modelo o echa un vistazo en Internet. En general, los pasos para limpiar una aspiradora son siempre los mismos.