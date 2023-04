A quién no le apetece poner una lubina a la plancha. O una dorada. O hacer unas frituras de pescado. Y, quizás, acompañarlo con unas gambas o unos langostinos también a la plancha. ¿Y por qué no cenar unas sardinas? El pescado es saludable y, por supuesto, todo un manjar. Pero, salvo que contemos con espacio exterior para enchufar la plancha o cocinar, siempre sucede lo mismo: ¿cómo quitamos después de cocinar la peste a pescado de casa?

Especialmente en pisos y apartamentos, el problema es importante. Máxime si no son muy grandes e, incluso, el salón comparte espacio con la cocina. ¿Cómo hago para que el olor a pescado no se expanda por otra casa, impregne hasta la ropa de la cama o la colada recién tendida?

No es un asunto baladí. Hay incluso quienes acaban rechazando cocinar y comer pescado por este problema. Pero es algo que no se debe hacer: los productos de mar pueden y deben formar parte de una dieta equilibrada. Así que el olor que dejen los humos y vapores de su cocinado no deben ser obstáculo.

En primer lugar, evidentemente, hay que tener en cuenta consejos obvios. Tales como la buena utilización de la campana extractora de la cocina durante el cocinado de pescado, una buena ventilación posterior de la cocina y, si es posible, cerrar la puerta para que el olor no se expanda por el resto de la casa.

El truco para eliminar el olor a pescado en casa

Pero también existe un truco para acabar con el olor a pescado tras el cocinado. Este es inevitable, y especialmente con algunos preparados y productos en concreto, tales como las sardinas o pescados azules que se fríen.

En este punto juega un papel fundamental uno de los productos estrella en los consejos para el hogar. Y no es otro que el vinagre. Son muchísimas sus aplicaciones tanto para la limpieza como para otras tareas domésticas.

¿Cómo aplicar el vinagre en este caso? Muy sencillo. Cada vez que elabores un plato de pescado en tu cocina, y especialmente si es uno de esos que dejan una olor muy intenso, hay que hervir posteriormente un poco de agua con vinagre para que absorba el olor. Así, podrás cocinar pescado sin que te preocupe tanto a qué huela la casa luego.