No hay peor situación que cuando necesitas desesperadamente ir al baño, pero te encuentras en las inmediaciones de un aseo público poco higiénico.

Puedes esperar y arriesgarte a tener un gran contratiempo o, siempre que haya suficiente papel higiénico, puedes cubrir el asiento y hacer tus necesidades.

Esta última opción puede parecer la más lógica, pero puede que no sea la mejor.

Al amontonar papel higiénico en el asiento, puedes pensar que estás protegiendo tu piel de los gérmenes del retrete, pero en realidad estás invitando a tu cuerpo a tener más gérmenes. El papel higiénico de los aseos públicos es un caldo de cultivo para los gérmenes.

Peligros de los aseos públicos

Los gérmenes se adhieren fácilmente al papel ligero y fino, por lo que cada vez que alguien tira de la cadena en ese retrete antes que tú, los gérmenes se liberan de la taza del váter al aire, depositándose inevitablemente en el rollo de papel higiénico cercano. Las tazas de váter, en cambio, son superficies más resistentes para los gérmenes por la forma en que están diseñadas. Así que puede que no estén tan sucias como crees.

Si por casualidad te encuentras con un aseo público que protege los rollos de papel higiénico con una tapa de plástico o metal, estás de suerte, porque el papel está a salvo de los gérmenes.

Si no, siempre puedes llevar contigo un paquete de pañuelos de papel para usar en situaciones como ésta.

Papel higiénico en el coche: el gesto eficaz que salvará tu carrocería

Cuando tienes tiempo, forma o necesidad de viajar en coche, tienes que llevar contigo todo lo necesario. Está bien disfrutar de la conducción, con precaución, está bien admirar el paisaje si estás parado, pero lo inesperado está a la vuelta de la esquina y puede ocurrir en cualquier momento.

¿Cuántas veces has tenido que parar por una piedra que golpeaba un espejo o un cristal? ¿Cuántas veces has atropellado accidentalmente a un animal? Tal vez no sepas que, junto a otras muchas cosas, también puedes llevar papel higiénico en el coche, ponerlo ahí salvará tu carrocería y no sólo lo que piensas.

No estamos hablando de necesidades fisiológicas, sino de algo que ocurre siempre e inevitablemente cuando vas en el coche por la carretera. Seguro que te preocupa la impresión que puedan llevarse los demás al ver todos los objetos que llevas en el asiento trasero. Pero no te preocupes.

Si sugieres este truco a la gente, no podrán hacer otra cosa que agradecértelo. Pero veamos concretamente en qué consiste y cómo puedes utilizar el papel higiénico para salvar la carrocería y los cristales de tu coche.

Tener un rollo de papel, ya sea higiénico o de cocina, es muy útil en cualquier momento y lugar, admitámoslo. Sin embargo, debido a la composición del papel que se utiliza en el baño, puede ser muy útil para solucionar problemas de no poca importancia.

Por ejemplo, tenerlo en el coche puede ser la solución a los excrementos de pájaros que llueven sobre el parabrisas, el techo o la carrocería en general. Puede parecerte un tema trivial y absurdo, pero tienes que pensar que los excrementos son ácidos y si se dejan durante mucho tiempo estropean inevitablemente aquello sobre lo que se posan

Por eso, en cuanto notes las heces de un pájaro, debes actuar de inmediato y puedes hacerlo con papel higiénico. Es el único lo suficientemente fino y delicado como para eliminar la mancha sin hacer más daño. Hay que mojarlo un poco, actuar y sólo entonces accionar el limpiaparabrisas para terminar el trabajo, en el caso de cristales.