Darle al vodka en exceso no es bueno. Está claro, o al menos hay que tenerlo claro, en lo que respecta a la ingesta de esta bebida alcohólica de origen ruso. Pero si hablamos de otras aplicaciones distintas, darle al vodka no es que no sea perjudicial, sino que es beneficioso. Y aquí entran sus múltiples funciones para las tareas de limpieza y mantenimiento correcto del hogar.