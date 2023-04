Encontrarle un lugar al calzado a menudo pude resultar complicado. Hay quienes optan por reservar los espacios inferiores del armario para acumular las cajas que la tienda directamente nos ofrece, pero estas suelen deteriorarse muy rápido -y no todos los pares vienen con una-. Otros prefieren hacerse con un zapatero para colocar fuera, ya sea a la entrada de la habitación o de casa; sin embargo, no todo el mundo cuenta con el espacio suficiente para ordenar todos los zapatos y zapatillas en un mueble adicional. La clave está en encontrar soluciones económicas que además garanticen el aprovechamiento de los huecos con los que ya contamos y a los que sea sencillo recurrir para no dejar las zapatillas tiradas en cualquier parte.

También resulta una tarea algo complicada distinguir dónde está cada par sin abrir las cajas. Aunque algunos opten por tirar las originales y hacerse con cajas transparentes, hay otros que prefieren conservarlas. Muchas de estas cajas son iguales entre sí, por lo tanto, no te servirá de mucho identificarlas con cada par. Existen muchos trucos existentes en la red para ponerle solución a este inconveniente que nos hace invertir a veces demasiado tiempo sacando cajas. En esta ocasión, un usuario de Tik Tok con un amplísimo armario, el diseñador de moda Juan Avellaneda, ha compartido con el resto de usuarios su manera de ganar tiempo al enfrentarse a su vestidor. Si eres de los que conservas las cajas originales o cuentas con cajas opacas, puedes optar por imprimir una fotografía de cada par de zapatos para pegarlos en un lateral de la caja -normalmente hacia el lado que están expuestos en el armario o allá donde los guardes-. De esta manera, y si posteriormente guardas cada par en su lugar, sabrás dónde están en cada momento. #orden #ordenylimpieza #armario #closet ♬ Pieces - Danilo Stankovic @avellaneda_eu TRUCOS PARA ORDENAR LOS ZAPATOS #zapatos Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil.