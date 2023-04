El periodo de jerseys y suéteres aún no ha terminado. Aunque estemos en abril, las temperaturas aún son bajas y no es hora de guardar los jerseys. Uno de los problemas que muchos de nosotros podemos experimentar es el de las pelusas. Se trata de pequeñas y molestas acumulaciones de fibras que se adhieren a nuestra ropa. Desde luego, no es agradable llevar una prenda llena de pelusas porque, además, daría una impresión de dejadez y desorden. Pero no tienes por qué renunciar a llevar tus prendas favoritas porque puedes poner remedio fácilmente a las pelusas en la ropa. Sólo necesitas seguir unos sencillos pasos para decir adiós a este problema de una vez por todas, y puedes hacerlo en sólo unos minutos y sin esfuerzo. Vamos a descubrir cómo, verás que es realmente fácil.

¿Pica tu jersery? El líquido de Mercadona que suaviza la prenda en segundos Existen varios remedios para quitar las pelusas de los jerseys y puedes hacerlo con algunos artículos muy sencillos que probablemente tengas en casa. Sólo tienes que seguir unos pocos pasos para eliminar las pelusas y dejar tus prendas prácticamente como nuevas utilizando métodos súper económicos. Verás que en pocos pasos las pelusas serán un recuerdo lejano. Veamos cómo. Cepillo de dientes: basta con utilizar un cepillo de dientes viejo para eliminar las pelusas. Eso sí, debe estar limpio y seco. Frota la parte del tejido con pelusa y verás que las cerdas del cepillo de dientes retienen la pelusa y limpian la zona. Este truco se puede utilizar para partes pequeñas de tejidos.

Esponja: la esponja de fregar puede ser una gran aliada para eliminar las pelusas de los tejidos. Utiliza la parte abrasiva y pásala por las zonas con pelusas de los jerseys y desaparecerán en un santiamén.

Calcetines: incluso unos simples leotardos pueden convertirse en un arma secreta contra las pelusas. Así que no tires tus medias viejas porque puedes utilizarlas para eliminar las pelusas de los jerseys. Todo lo que tienes que hacer es deslizar la media sobre una mano y luego frotar las medias sobre los jerseys. Estos trucos son súper eficaces y muy fáciles de reproducir. Solo tienes que probarlos y verás que no te defraudarán. Existen multitud de trucos en redes para conseguir dejar la ropa como el primer día y acabar con todos los problemas. Plataformas como Tik Tok contienen infinidad de vídeos donde se comparten remedios caseros sin necesidad de desembolsar dinero. En el caso de las pelusas de la ropa, por ejemplo, es muy popular el uso de cinta aislante. Posa una tira por la parte adhesiva sobre las zonas afectadas y da pequeños toquecitos para que las motas se vayan pegando poco a poco. Hay quienes optan por utilizar una cuchilla de afeitar para arrastrarla por encima e ir despegándolas poco a poco. Si no te importa hacer un pequeño desembolso económico, puedes optar por usar un rodillo específico para quitarlas, que podrás encontrar en Amazon por menos de dos euros. También existen unas máquinas que funcionan a pilas y que cumplen la misma función de manera automática. Dos elementos fundamentales en cuanto a los trucos caseros también pueden utilizarse en este caso: el vinagre y el bicarbonato. Puedes optar por uno de los dos a la hora de poner la lavadora, ya que unos cacitos pueden favorecer a que la ropa deje de soltar pelusas.