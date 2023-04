El lavavajillas es uno de esos electrodomésticos que casi todos tenemos ya en casa, una auténtica arma secreta que nos ayuda mucho cada día. De hecho, da gusto meter lo que hay que lavar en el lavavajillas, encenderlo y esperar a que haga todo el trabajo por nosotros. Mucha gente piensa que es un electrodoméstico fácil de usar, pero siempre hay que tener un poco de cuidado porque no hace falta mucho para estropear el lavavajillas y causar un montón de problemas. Veamos cuáles son estos errores, más vale que los conozcas antes de meterte en problemas irreparables.

No todo el mundo lo sabe, pero no todos los objetos de su cocina pueden ir al lavavajillas. Por otro lado, mucha gente no sabe que también hay muchos objetos que se pueden lavar en el lavavajillas y que son increíblemente insospechados. Hay errores que muchas personas cometen con este electrodoméstico y que ni siquiera saben que están cometiendo. En concreto, muchas personas suelen meter en el lavavajillas objetos que en absoluto pueden lavarse en él. Hay muchas razones para ello, por ejemplo, algunas cosas no se pueden lavar a altas temperaturas, como algunos recipientes de plástico muy finos.

Los utensilios de madera tampoco deben meterse nunca en el lavavajillas debido a los detergentes tan agresivos que penetran en este tipo de material y, por tanto, estropean y contaminan la madera. Ni siquiera la cafetera moka con la que preparas el café puede lavarse en el lavavajillas porque absorbería el detergente. La cafetera moka sólo debe lavarse con agua (sin detergente ni otras sustancias) porque entonces corres el riesgo de estropearla y no hará buen café. Si tu moka ya no hace tan buen café como antes, quizás pueda tener demasiada cal depositada, te dejo aquí unos trucos para solucionar la situación.

Tampoco los objetos y vasos de cristal pueden ir al lavavajillas en absoluto. De hecho, el cristal es un material muy delicado que necesita muy poco para romperse. La potencia del chorro de agua puede hacer añicos el cristal o mover la vajilla, que podría entonces golpear el cristal y romperlo. Los residuos podrían estropear el lavavajillas, entrar en las tuberías y obstruir el filtro.

Así que, por favor, no metas nunca estos objetos en el lavavajillas porque, si no quieres, podrías causar daños importantes a tus pertenencias o al propio lavavajillas.

Fregar la vajilla

Pero si tenemos lavavajillas, al menos nos ahorraremos fregar la vajilla y la cristalería a mano. Pero, ¿qué ocurre cuando queremos lavar las copas de cristal en el lavavajillas? El compartimento superior, donde normalmente ponemos los vasos y tazas no tiene la altura suficiente para meter las copas, que acabamos metiendo en el compartimento inferior, corriendo el riesgo de romperse.

Sin embargo, hay un botón que se encuentra en el lateral del compartimento superior que, al pulsarlo, hace que el compartimento superior se baje un poco, dejando más altura y permitiendo que podamos meter ahí las copas. Este botón secreto está en la mayoría de los lavavajillas.