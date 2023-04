Llega el día en el que toca pergarle un repasón al baño. Y, como no, el momento más odiado por muchos: "meterle mano" al váter para dejarlo impoluto. Siempre da mucha pereza, cuando no asco a algunas personas. Pero es no ya inevitable, sino absolutamente imprescindible.

Echar esmalte de uñas en tu váter: algo que se hace cada vez más y te sorprenderá El retrete es un elemento que sufre mucho y, al mismo tiempo, requiere de una limpieza e higiene intensas. No obstante es donde los moradores de la casa tienen que satisfacer algunas de sus necesidades fisiológicas más básicas. No cabe duda de que es un elemento a cuidar. Papel higiénico en el borde del váter: sí, la gente cada vez copia más este truco en la tapa intermedia El baño, tan importante como necesario El uso continuado de determinados elementos de la casa suele provocar que estos terminen por deteriorarse con facilidad. Aquellos que están expuestos a la suciedad y cuya función es la limpieza, el cuidado personal o la cocina suelen tardar menos tiempo en mostrar las primeras huellas de uso. Por eso es por lo que normalmente requieren de un mayor cuidado y detenimiento a la hora de llevar a cabo las tareas del hogar. Su limpieza y orden proporciona un lavado de cara al entorno que, además, resultará más confortable tanto a las visitas como para uno mismo. El baño y la cocina son los dos espacios que más sufren las consecuencias del día a día. La cal, la acumulación de restos, la humedad, etc. suelen ser los principales problemas y molestias que acaban por hacerse notables ya sea por su aspecto o por el olor que dejan. En la red surgen constantemente decenas de trucos virales que ofrecen fórmulas caseras para limpiar de manera más rápida y sencilla. Además, muchos de ellos te ahorrarán un dinero al evitar la compra de determinados productos específicos gracias a otros artículos disponibles en casa. Coca cola en el váter Si te queda algo de coca cola en la nevera y no te apetece tomarla, siempre tienes otra opción. Y es usarla para la limpieza de tu váter. Porque sí, existe una razón por la que mucha gente tira coca cola por el retrete. Este refresco con gas puede ser muy útil para limpiar el interior de la taza del váter. También se pueden utilizar refrescos parecidos a la coca cola. Se trata de rociar con este producto la taza del váter y dejar actuar unos minutos antes de aclarar. Y resulta especialmente eficaz contra las manchas de óxido y las marcas que deja el agua.