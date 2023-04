Cualquiera que tenga un huerto o un jardín sabe lo fácil que es que estas zonas sean atacadas por animales. Los invitados no deseados que pueden visitar nuestros cultivos son innumerables y cada uno tiene sus propias características. Pájaros como los mirlos o las palomas se sienten irremediablemente atraídos por las plantas frutales, de las que vienen a darse un festín. En estos casos podemos crear una ingeniosa trampa con unas cuantas latas. En cuanto a los ataques desde el suelo, en cambio, los ratones y los topos figuran entre los más agresivos. Pero incluso más que los pájaros y los roedores, los gatos callejeros vienen de vez en cuando a causar estragos entre las plantas. De hecho, los gatos, ya sea para jugar o para buscar comida, pueden visitar y arruinar las plantas del jardín y el huerto. Si nos encontramos en esta situación, veamos cómo podemos mantenerlos alejados.

Los posibles daños causados por los gatos no sólo se refieren a plantas estropeadas, sino también a algunos "recuerdos" desagradables. De hecho, cuando los gatos entran en nuestros jardines no dejarán de depositar sus excrementos en las macetas, causando no pocas molestias. Por lo tanto, será necesario tomar medidas para mantenerlos alejados pero sin perjudicarlos. La primera medida es no dejar restos de comida ni bolsas de basura alrededor donde los gatos puedan acercarse a hurgar. Esta buena práctica también reducirá la posible llegada de ratones.

La segunda, si los gatos nos molestan, es aprovechar ciertas plantas medicinales que les resultan molestas. Esto incluye la hierba gatera, pero también otras hierbas como el tomillo, el romero, la salvia y la menta. Pero si esto no es suficiente, existe una planta con la que hacer un repelente perfumado.

Se acabaron los gatos en las plantas y las picaduras de mosquito

Hablamos de la lavanda, una planta inconfundible por su color y aroma. Además de embellecer nuestros jardines, la lavanda también puede utilizarse para mantener alejados a los molestos gatos. Dejando infusionar ramas de lavanda en agua caliente durante toda la noche, obtendremos un buen repelente natural contra estos felinos. Una vez lista la infusión, basta con pulverizarla en las zonas más frecuentadas por los gatos. Para intensificar el efecto, podemos añadir especias como pimienta o canela a la infusión. Pero la cosa no acaba ahí, porque esta planta mantiene a los gatos alejados del jardín, pero también es excelente contra los mosquitos. De hecho, la misma infusión puede rociarse en los bordes de puertas y ventanas y disuadir al insecto de entrar en casa. Además, si no queremos utilizar la infusión, el aceite esencial de lavanda es excelente contra los gatos y los mosquitos. Empapa bolas de algodón con aceite esencial de lavanda y déjalas en las macetas y cerca de las ventanas para disuadir el ataque de los animales.