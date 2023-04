Hay muchas personas que no soportan tener manchas en los cristales de sus casas. Y mucho menos en las ventanas. Auténticos maniáticos o maniáticas de las ventanas impolutas, brillantes y completamente transparentes, en las que el sol no deje a la luz la más mínima mancha.

Pero, al mismo tiempo, no son pocos a los que les da suma pereza ponerse con los cristales y las ventanas. Frotar y frotar para que siempre queda algún pequeño cacho empañado. Por eso, para unos y para otros, hay trucos y buenos consejos que les pueden ayudar.

El truco más fácil: elegir el momento de limpiar las ventanas

Al estar expuestas a la contaminación del exterior, las ventanas se ensucian con más facilidad que otras partes de la casa. Además, al incidir sobre ellas la luz natural cualquier mancha que tengan, por muy pequeña que sea, saldrá a relucir. Un auténtico problemón para los y las amantes de la limpieza y el orden.

Antes de empezar a limpiar las ventanas del a casa debes elegir muy bien el día y el momento. Aunque pueda parecer una tontería, esta sencilla elección puede marcar la diferencia entre unos cristales impecables y otros con marcas. Y para que esto último no te ocurra lo mejor que puedes hacer es limpiar las ventanas de casa en un día nublado. ¿La razón? Si eliges limpiarlas en un día soleado sólo conseguirás que los rayos del sol que inciden directamente sobre ellas sequen rápidamente el producto que hayas utilizado, dejando así residuos y marcas. Lo mejor es poder dejar actuar el limpiador el tiempo suficiente y eliminarlo con un trapo o papel de periódico para evitar esas manchas.

El aparato que te ahorrará la mitad de tiempo pasando las ventanas

Pero también existe tecnología que te puede ayudar. Y he aquí que hay un aparato, que además se puede obtener a partir de un precio razonable, que te ahorrará la mitad de tiempo y esfuerzo para limpiar tus ventanas. Además, muchos modelos vienen equipados de tal manera que evitarás tener que subirte a una escalera o una banqueta.

Es el caso de los limpiadores de ventanas o cristales magnéticos. Su principal característica es que están diseñados de tal forma que pasan por ambas caras de la ventana a la vez. En los foros de limpieza alaban sus bondades: "La verdad es que me ha sorprendido un montón. Lo bueno es que limpia ambos lados de la ventana al mismo tiempo, y ni siquiera necesitas subirte a una escalera para llegar a las partes altas. Aparte de eso, tiene una cuerda de seguridad para que no se caiga y te ahorra tiempo y esfuerzo. En serio, les digo que este invento es una maravilla. Si también les da pereza limpiar las ventanas, pruébenlo, no se van a arrepentir. ¡Saludos!".