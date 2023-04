El cambio de armario es un quebradero de cabeza por el que hay que pasar un mínimo de dos veces al año. El calor lleva días haciéndose presente y las prendas abrigadas han dejado de ser necesarias, así que es hora de guardar los abrigos y dejar paso a los tejidos más frescos. El gran problema de la llegada de esta temporada es precisamente el espacio que ocupan todos los artículos que vamos a guardar. No solo son las prendas de ropa; también ha llegado el momento de llevar al fondo del armario los edredones, mantas, etc. y sacar al frente las sábanas finas.

A la hora de compartir armario, gestionar el orden y conseguir que la ropa de otra temporada abulte lo menos posible se vuelve una tarea para la que se requiere de mucho tiempo. Un método fundamental para tener toda la ropa controlada es meterla en cajas o bolsas que no solo permitirán que repartas mejor el espacio, sino que librarán a tus prendas del polvo o el envejecimiento de las telas. Otra cosa que debes tener muy en cuenta es a la hora de sacar toda la ropa, tanto la de primavera y verano como la de otoño e invierno. Una vez tengas todo delante, pregúntate si realmente has usado todo o si, por el contrario, es hora de regalar o tirar algunas prendas que ya no te gustan o simplemente están muy desgastadas.

Aun así, guardar abrigos y edredones requiere de mucha paciencia y habilidad para que ocupen poco. Hay un truco cada vez más extendido que lleva el almacenaje habitual a otro nivel y para el que solo necesitarás dos cosas: una aspiradora y una bolsa gigante de envasado al vacío. De esta manera, la bolsa quedará sin aire en su interior y cada una ocupará la mitad del espacio original. Eso sí, el único inconveniente es que, a la hora de sacarlos de nuevo, tengas que eliminar las arrugas como puedas, ya sea estirándolas con paciencia o lavándolas de nuevo.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.