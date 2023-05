Cortar verduras es más que necesario para llevar a cabo muchas recetas, sobre todo cuanto más saludables sean tus hábitos alimenticios. Muchas veces es tedioso, sobre todo a la hora de cocinar para más de una o dos personas, ya que requiere de más tiempo, independientemente de la complejidad del plato. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes -y que peor sientan- cuando concentras toda tu atención en la tarea ocurre a la hora de pasar a la sartén las verduras u hortalizas ya preparadas. Si no tienes el suficiente cuidado, puede ser que más de un pedazo acabe resbalando fuera de la sartén y, en el peor de los casos, acabe rebozado por el suelo.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes.

Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros.

El supermercado incluye en el catálogo en línea ofertas de productos que ya no están disponibles en tiendas físicas pero que aun puedes pedir para que lleguen a casa. Aquí también se incluyen las ofertas que llegan a las tiendas según la temática: hogar, menaje de cocina, ropa de cama, mascotas, etc. Las secciones que aterrizan a Lidl y sus respectivos productos están continuamente cambiando y no es de extrañar que en pocos días ya no encuentres aquel artículo que andabas buscando. Hace unos días se incorporó a la lista de productos una tabla para cortar que cuenta con una ventaja adicional: un cuenco. Se trata de una pieza extraíble donde puedes almacenar el alimento ya cortado para tirarlo con más facilidad.

La oferta de Lidl cuenta con tres bandejas de plástico con cuenco integrado en colores rojo, blanco y gris. Su precio es de 5,99 euros.