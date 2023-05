En la cocina, la campana extractora cumple una función fundamental: eliminar el vapor y los malos olores, manteniendo el aire limpio. Con el tiempo, los filtros tienden a acumular suciedad y es importante limpiarlos correctamente para que sigan funcionando a la perfección.

Muchos descuidan este paso, pero es un grave error porque podría comprometer la eficacia de este aparato tan útil. Además de no funcionar correctamente, podría sufrir daños irreparables. Sabes cómo realizar una limpieza a fondo?

Existe un remedio natural que te permite limpiar el filtro de la campana perfectamente de forma sencilla, sin demasiado esfuerzo ni tiempo. ¿Quieres saber cuál es? Pues continúa leyendo los siguientes párrafos para descubrirlo.

Si el filtro de la campana está incrustado, asegúrese de que está totalmente frío y desenchufado antes de limpiarlo. Retirar el filtro es un procedimiento muy sencillo, normalmente hay que ejercer presión en un extremo para extraerlo en sentido contrario, en cualquier caso encontrará el procedimiento detallado en las instrucciones del modelo que haya adquirido. Después de desmontarlos, sumerja los filtros en agua templada, bicarbonato y vinagre, y utilice una esponja o paño suave para eliminar la suciedad. Después, séquelos con un paño limpio o déjelos secar solos, pero no los exponga a la luz solar. Por lo general, la grasa tiende a acumularse notablemente en la parte exterior de la campana extractora cuando se cocina, por lo que, para evitar que la suciedad se acentúe con el tiempo, el consejo es limpiarla cada vez que se cocine. En cuanto hayas limpiado bien la campana por dentro y por fuera y los filtros, puedes volver a montarlos. Hacerlo es muy fácil, sólo tendrás que repetir el mismo procedimiento que hiciste para desmontarlas. La frecuencia de limpieza depende mucho de la frecuencia con la que cocines. Si no lo haces a menudo puedes limpiar con menos frecuencia, pero si te gusta preparar deliciosas comidas a diario entonces tendrás que limpiar más a menudo. En general, sin embargo, se recomienda hacer una limpieza a fondo de los filtros, por fuera y por dentro al menos una vez a la semana para que la campana siempre funcione de la mejor manera.

Además del bicarbonato y el vinagre, el limón también es muy eficaz para conseguir resultados extraordinarios. Con sus increíbles propiedades desengrasantes, estos ingredientes naturales eliminarán eficazmente todo tipo de suciedad e incrustaciones en muy poco tiempo. Con estos remedios, su campana extractora no sólo quedará como nueva, sino que funcionará siempre a la perfección, manteniendo el aire de su cocina limpio y agradable.

Al tratarse de remedios totalmente naturales, no correrá el riesgo de causar daños al medio ambiente ni a su salud. Además, también podrá ahorrar mucho dinero, ya que no tendrá que comprar los distintos productos que existen en el mercado. Éstos son sin duda muy eficaces pero a menudo demasiado caros, y especialmente en estos días, ahorrar dinero no es sin duda un detalle que se pueda subestimar. Estos productos para la mezcla los puedes encontrar con facilidad en cualquier estante de limpieza de los supermercados Lidl.