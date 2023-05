Se acerca el calor y eso significa que muchos de nosotros tendremos que luchar contra el sudor. Algunas personas sudan más, otras menos, pero todos tenemos el mismo problema: el olor del sudor de las axilas. A veces, a pesar de la higiene personal y los desodorantes, el olor a sudor puede seguir sintiéndose y esto puede ser muy embarazoso. De hecho, a veces cuanto más usamos desodorantes, peor nos ponemos. De hecho, este tipo de productos alteran el PE de la piel, que puede volverse muy ácido. La respuesta de nuestro cuerpo a este cambio es el sudor y el fuerte olor asociado a él. Además del calor que nos hace sudar mucho, las hormonas también juegan un papel decisivo en este contexto, por lo que puede que el sudor ni siquiera dependa de la temperatura, sino del malestar del propio cuerpo. Sea cual sea la causa del olor a sudor, hay pequeños remedios que puedes poner en práctica para solucionar rápidamente la situación. Bastan unos pocos movimientos y dirás adiós a este espantoso problema para siempre.

El olor del sudor de las axilas es un problema que todos tenemos y que puede crear bastantes problemas, incluso sociales. De hecho, oler mal también puede comprometer las relaciones sociales por vergüenza, puede hacer desistir de hablar con alguien o incluso de salir a divertirse. En resumen, se trata de una molestia en toda regla que es absolutamente necesario resolver.

Veamos, pues, las posibles soluciones al problema del mal olor de las axilas. En primer lugar, es necesario lavarse bien con agua tibia y jabón. Es preferible utilizar un jabón neutro y suave para no alterar e lPh natural de la piel. A continuación, seque la zona dando golpecitos con una toalla.

Después de limpiarte las axilas, puedes considerar la posibilidad de afeitártelas para no estimular aún más las glándulas sudoríparas. Utiliza una cuchilla de afeitar nueva y una crema depilatoria suave para no irritar las axilas. A continuación, lávalas de nuevo. Ahora, coge un trozo de algodón y espolvorea bicarbonato sódico sobre él. Este ingrediente natural es conocido por ser una verdadera fuerza contra los malos olores. De hecho, puedes utilizarlo de varias formas en casa y también como remedio de belleza. El bicarbonato te ayudará a no sudar demasiado y, por tanto, a no desprender olores desagradables. También puedes mezclar un poco de bicarbonato con unas gotas de zumo de lima. Pásate la solución por las axilas después de ducharte y verás cómo dejas de tener problemas de sudoración excesiva y, por tanto, también de olor fuerte en las axilas.

Por favor, no pases por alto un detalle muy importante: la alimentación. De hecho, el consumo de determinados alimentos aumenta la sudoración y también la formación de olores desagradables en la piel. Si sufres este problema, es mejor que no consumas cebolla, ajo, bebidas azucaradas, café y alcohol. Mucho mejor comer fruta y verdura y evitar malos hábitos, como fumar. No todo el mundo lo sabe, pero dejar de fumar es más fácil de lo que crees.