Si hay una tarea tediosa que exija mucho tiempo invertido es sin duda planchar. A menudo puede resultar complicado llevar al día la tarea y la ropa recién salida de la lavadora -una vez ya seca- se acumula en montones de los que luego es más difícil deshacerse. Cuantos más seáis en casa, más tiempo habrá que dedicarle para contar siempre con algo disponible que ponerse.

Muchas personas acuden a los trucos sencillos para acortar esta tarea lo máximo posible. La forma de tender, por ejemplo, influirá directamente en cuántas arrugas encuentres en tu camisa o pantalón. Sin embargo, no es la única manera de atajar este problema. Las soluciones son múltiples y podrás dar con la que más se adecúe a tu manera de llevar a cabo el trabajo indagando en Internet. A los clásicos “trucos de la abuela” que se transmiten de generación en generación se han unido otros tantos disponibles en las redes sociales. Vienen de la mano de especialistas o de cualquier usuario que ha dado con la clave para resolver cualquier inconveniente en cuanto al orden o la limpieza.

La Ordenatriz es una creadora de contenido que comparte trucos para la limpieza y el orden del hogar de manera habitual. En esta ocasión, ha publicado un nuevo método para conseguir el máximo rendimiento posible a la hora de planchar la ropa preparando una mezcla que no te esperas. Además, no solo facilitará el planchado, sino que conseguirá dejar la ropa más tiesa. Para llevarlo a cabo, debes poner a calentar en una olla medio litro de agua fría con una cucharada grande de maizena. Esta mezcla debes pulverizarla sobre el producto antes de pasar la plancha, aunque no debes abusar de la cantidad.

