Por norma general, las botellas de agua que cuentan con una apertura de pequeño tamaño suelen ser más difíciles de limpiar. Su boquilla estrecha hace imposible poder meter un estropajo para limpiar todos los rincones y eliminar que la suciedad que se va acumulando conforme la uses. Este tipo de productos suelen acumular bastantes restos si no los limpiamos con frecuencia, no solo en el caso de los termos. No solo eso. Los olores en estas botellas crean una sensación muy desagradable al olfato a la hora de quitar los tapones y esto provoca que se pierda aun más el sabor.

A menudo utilizamos este tipo de botellas para otro tipo de bebidas que no son agua y que suelen dejar los restos de su sabor y el aroma por toda la botella. Si has utilizado tu botella de agua habitual para otros fines, es conveniente que la descontamines si quieres refrescarte sin sorpresas. Las redes sociales son un lugar recurrente en el que suelen proliferar trucos caseros para poner solución a problemas cotidianos sin necesidad de desembolsar gran cantidad de dinero en productos específicos de limpieza. En esta ocasión una usuaria ha compartido un truco para dejar las botellas como nuevas y eliminar olor y restos. Y es que el arroz tiene muchos usos, además de servir como un alimento rico en hidratos de carbono. En esta ocasión, debes echar unos cuantos granos en seco dentro de la botella junto a tu jabón para lavar los platos habitual y un poco de agua. Después, tan solo tienes que agitar la botella durante unos segundos para limpiar todos los rincones. @vekalife24 #fyp #video #videoviral #parati #receta #limpieza #trucos #hacks #hogarlimpio #cleaning #cleanhome #home #xyzbca #cleantok #explore #viral #tiktok ♬ sonido original - vekalife Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil.